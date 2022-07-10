大台北關鍵防線 漢光演習將模擬共軍突襲台北港

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（中央社記者游凱翔台北10日電）國軍漢光38號實兵演習將於25日展開，軍方人士今天表示，台北港、淡水河口是防禦政經中樞的重要據點；因此這次演習中將模擬台北港遭中共武裝直升機、戰轟機攻擊，並由國軍進行聯合反擊作戰。

國軍漢光38號演習圖上兵棋推演已在5月16日至20日實施完畢；實兵、部分實彈演習將於7月25日至29日進行。

國防部作戰及計畫參謀次長室聯合作戰處長林文皇少將日前在記者會上表示，這次演習將持續精進不對稱作戰、認知作戰、資電作戰及後備戰力與全民總力運用等可恃戰力；另外，各作戰區將運用灘岸、縱深及城鎮特性，強化泊地、灘岸布雷及阻絕障礙設置，並統合三軍兵、火力，及運用地面各式曲、直射武器、火砲等，進行聯合國土防衛作戰演練。

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軍方人士上午告訴中央社記者，台北港、淡水河口是防禦重要據點，若淡水河遭共軍攻陷，就可透過台北港將相關軍事裝備運上陸地，因此這次漢光演習將模擬台北港遭中共武裝直升機及戰轟機攻擊，並由國軍進行聯合反擊作戰。

另一名軍方人士日前也提到，從淡水河口至關渡大橋僅約8公里、至總統府等政經中樞距離也相當近，若沒有堅守這道防線，讓共軍長驅而入，後果嚴重，因此炸毀關渡大橋也是歷年演習的想定情況之一。（編輯：蘇志宗）1110710