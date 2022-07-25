漢光演習拂曉登場 戰機轉場船艦出港戰力保存

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（中央社記者游凱翔台北25日電）國軍漢光38號實兵、部分實彈演習，今天清晨在衡山指揮所下達演習命令後正式展開。模擬共軍來襲下，西部部分戰機陸續戰備轉場至東部保存戰力，同時為防範駐地遭攻擊，海軍各式艦艇演練緊急出港。

共軍近年頻以戰機船艦侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），更多次逾越台灣海峽中線，甚至侵擾台灣東南方海空域，已嚴重影響區域和平穩定；漢光演習為國軍年度最重要、最大規模演練，近年逐次提升訓練強度，以防範敵對勢力對台侵擾。

國軍漢光38號演習圖上兵棋推演已在5月16日至20日實施完畢；實兵、部分實彈演習今天起至29日進行。

此次漢光流程，主要分為第1、2天的「戰力保存、整體防空」，第3天的「聯合截擊」，第4、5天的「聯合國土防衛」三部分。

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今天為漢光演習首日，重點在戰力保存，因此衡山指揮所清晨下達演習命令後，模擬共軍來襲，除駐守西部的部分戰機戰備轉場東部地區保存戰力，戰機零附件也由C-130力士型運輸機載往東部地區；此次聯翔操演也配合漢光演習進行，並由各聯隊各自扮演紅藍軍對抗。

機動雷達車也將實施機動，海軍各式艦艇為防範駐地遭攻擊，由獵雷艦開闢安全航道，緊急出港赴指定地點集結備戰；陸軍除演練整體防空作戰外，也擴編動員以利戰備部署，外島地區則針對特定地點「平封戰啟」進行據點開設；此外，為期14天的新制教育召集也首度投入漢光演習，並演練戰力保存、設置阻絕設施。（編輯：郭無患）1110725