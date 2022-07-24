萬安演習北市離車疏散 公車下車要刷卡嗎？小黃車資怎算？一次搞懂

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（中央社網站）今年北部地區萬安演習7月25日下午1時30分到2時登場，台北市政府宣布擴大舉行，行駛中的車輛不但要停靠路邊，而且人員必須下車到就近的防空避難處躲避，演習結束才能回到車上。那麼，公車乘客下車避難前要刷卡嗎？捷運會停駛嗎？載運確診者的防疫計程車也要離車避難嗎？中央社整理相關QA供您參考。

以往的萬安演習，平面道路車輛只要停在安全處，人員不用下車。今年國防部規劃，萬安45號演習將在台北、台中、台南各1里試行「車停，人就近疏散」，未來依執行成效，逐年擴大辦理；台北市試辦里是信義區廣居里。不過，台北市政府宣布全市擴大舉行，所有行駛中的車輛都要路邊停車，車上人員必須下車接受警察或民防人員引導，迅速到就近的防空避難處所躲避，待警報結束後才可以回到車上。

人員離車避難的萬安演習，對民眾生活可能造成什麼影響？中央社彙整市府提供的常見問答供您參考：

●警報聲響，一般民眾在家應該怎麼做？

先關閉門窗、關閉電源、關閉水源及瓦斯，然後進入附近地下避難設施躲避。避難姿勢為採跪姿、身體微拱、胸口遠離地面、雙手遮住眼耳及嘴巴微張。

●在餐廳吃飯吃到一半怎麼辦？小吃攤烹煮到一半，也要離開攤位避難嗎？

演習警報發布時，民眾可繼續用餐，但餐廳必須關閉室內電源、並管制人員進出。

警報響起時，小吃攤位應立刻停止所有烹煮及加熱行為，立刻關閉電源、水源、瓦斯，並遵從警察及民防人員指引，進行防空疏散避難。

●外送員能繼續送餐嗎？

Uber Eats宣布，各區演習當日下午1時15分至45分將暫停外送及外帶自取點餐服務。foodpanda也將於演習當日的下午1時15分至2時停止外送。

●正在各醫院戶外PCR篩檢站等候篩檢的民眾該怎麼辦？防疫計程車載送確診民眾，遇到萬安演習怎麼辦？自國外返台的居家檢疫者，正在前往居家檢疫地時遇到演習又該怎麼做？

等候PCR篩檢的民眾請依醫院人員協助引導避難。載送確診民眾的防疫計程車、正在前往居家檢疫地點的民眾，在警報發布時，同樣也要依現場警察及民防人員協助引導避難。

●若有民眾急欲就醫怎麼辦？

如遇緊急傷病患欲前往醫院急診就醫，可請現場警察及民防人員協助處理。如非緊急狀況，請依現場警察及民防人員協助引導避難。

●演習期間，大眾運輸工具（如捷運、公車）會暫停行駛嗎？公車乘客下車疏散，要刷卡嗎？

公車會暫停營運，停靠路邊或站台，車上民眾必須下車，配合現場警察及民防人員指揮疏散。若演習後仍要回原車繼續搭乘，下車不必刷卡，以免溢扣車資；如不回車搭乘，下車時記得刷卡，以免影響轉乘優惠。

捷運列車及車站維持正常營運，列車班距不變，但演習期間車站管制只進不出，下車旅客要依照車站人員引導至站內規劃之待避區待避，暫時不可出站。

●公車上若有行動不便的長者不願下車疏散避難，應如何處理？

如輪椅乘客不願避難，在警察及民防人員引導其他乘客下車避難後，駕駛員應留在車上陪伴輪椅乘客至演習結束。

●搭計程車如遇萬安演習，車資如何計算？

計程車駕駛應先詢問乘客目的地，若估算車程中會碰到演習，應主動告知乘客相關訊息，由乘客自行判斷是否搭乘，避免引發糾紛。演習警報發布後，計程車應於安全處靠邊停車，並暫時停表計費，然後與乘客一起配合警察及民防人員指揮避難；如仍有乘車需求，經雙方協議可採先行結算車資或演習完成後繼續乘車計費。

另外，Uber於各區演習當日下午1時20分至2時暫停叫車服務。

●正在騎乘YouBike的民眾該怎麼辦？

警報發布後，請民眾把車輛停靠於路邊並完成鎖車，配合警察及民防人員指揮疏散避難。

●演習警報發布時，民眾正在百貨公司或賣場消費購物應如何避難疏散？

消費者請聽取各百貨公司及賣場大樓廣播內容配合避難，並由百貨公司或賣場人員引導進入避難地點。

●在運動中心運動到一半，要立刻停止去避難嗎？

演習期間，台北市各運動中心將配合關閉館內燈光，但場館正常運作，民眾原則上可以繼續運動，如有特殊狀況，工作人員會立即請民眾至避難場所。

●演習期間地下街是否配合疏散演練？可正常通行嗎？

地下街商店照常營運，民眾或旅客可正常通行，但地下街出入口會管制；相關人員會引導由戶外進入地下街的民眾到適當地點（或捷運車站大廳層）進行避難。

●萬安演習期間如有火災或其他災害事故發生時，該如何處理？有救護需求呢？

可立即撥打119報案，消防局會派遣救災車輛或救護車前往處理。

●演習期間台北市政府各機關還接電話嗎？1999有人接聽嗎？

台北市政府各機關、市政大樓全員參加演習，停止洽公及接聽電話；但1999市民熱線正常運作。

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●演習期間可以搭乘電梯嗎？

警報發布時，民眾應利用樓梯避難，切勿搭乘電梯。

●拒不配合警察及民防人員引導疏散會被罰嗎？

演習期間，團體或民眾若不配合「防空避難設施開放民眾進入」及「車停，人就近疏散」等管制及演練，經勸導仍不配合者，得依據民防法第25條第1項第2款規定，裁處新台幣3萬元以上15萬元以下之罰鍰。（編輯：曹亞沿）1110724