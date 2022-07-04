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萬安演習7/25登場 北市盤點4686防空避難處

2022/7/4 15:30（7/4 15:51 更新）
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圖為2018年6月北部地區萬安41號演習警報發放後人車就地疏散避難，市區道路完全淨空。（中央社檔案照片）
圖為2018年6月北部地區萬安41號演習警報發放後人車就地疏散避難，市區道路完全淨空。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃麗芸台北4日電）萬安45號演習25日將登場，台北市建管處今天表示，去年迄今已優先盤點全市456里防空避難空間，統計可正常開放民眾使用達4686處，預估可容納人數達1250萬人。

建管處今天發布新聞稿表示，由於近期台海情勢和俄烏戰爭，引發民眾關注防空避難議題，為因應於北市活動的眾多流動人口，去年起至今年期間盤點市內政府機關、學校、商業大樓等公有和供公眾使用建築物，以及地下停車場、地下街、三鐵車站等地下建築物，共計盤點達2倍活動人口所需面積。

考量以上處所分布不均問題，建管處長劉美秀表示，為使全市12行政區的456里設籍人口能夠迅速進入里內防空避難空間，已再次盤點各里已成立管理委員會的社區大樓，並請場所自主檢查其防空避難空間，於防空演習、戰爭發生或將發生時接獲國防部發布管制疏散命令後，可正常開放民眾進入避難。

劉美秀說，以上場所盤點完成後，建管處即交由台北市警察局以北市警政APP供民眾即時查詢當下距離最近的防空避難空間，以利方便掌握生活環境周邊的避難位置及動線。

建管處發言人鄭大川告訴中央社記者，經盤點完成可正常開放民眾使用共計有4686處，預估可容納人數達1250萬人。

建管處呼籲，公寓大廈防空避難設施應隨時保持乾淨暢通，才能在戰爭時發揮功效，同時提升市民居住品質及公共安全。（編輯：張雅淨）1110704

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