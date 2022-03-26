陳信瑜酸萬安拉警報 柯文哲：萬安演習仍擴大舉行

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（中央社記者張茗喧台北26日電）國民黨質疑北市勞動局長陳信瑜上班時替副市長黃珊珊助選，有行政不中立疑慮，遭陳信瑜反酸是「萬安拉警報」。台北市長柯文哲今天對此妙回，「萬安演習還是會擴大舉行」。

台北市勞動局長陳信瑜被檢舉利用上班時間，與工會茶會時替副市長黃珊珊助選，引發行政不中立質疑。有媒體報導，陳信瑜在辭職信中質疑，國民黨砲火猛烈代表有意願參選台北市長的蔣萬安選情拉警報。

病人自主研究中心上午舉辦記者會，不僅台北市長柯文哲親自出席，2名被視為台北市長參選人的人選，包括民進黨的衛福部長陳時中和國民黨的立委蔣萬安也都齊聚一堂。

會前媒體詢問，國民黨大動作抨擊北市勞動局長，是否因為「萬安拉警報」。蔣萬安表示，台北市政府面對各項質疑，應清楚對外說明；柯文哲則僅說：「萬安演習還是會擴大舉行。」便快步進入會場。

立法院會昨天三讀通過18歲公民權修憲案，明定年滿18歲中華民國國民，依法有選舉、罷免、創制、複決、參加公投及被選舉權，全案公告半年後將交由公民複決，這也是中華民國歷史首次交付公民複決的修憲案。

蔣萬安指出，18歲公民權修憲推動之初他就全力支持，這不僅是他的初衷，也有參與提案，未來也希望黨團成員一起支持修憲案，也盼更多民眾站出來支持修憲。

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另外，有媒體追問，蔣萬安日前出席餐會活動時，被民眾拍到沒帶口罩就和各桌打招呼惹議，儘管他已道歉，國民黨內仍有人建議他辭職展現參選決心。

蔣萬安說，一直都在地方勤走，積極拜會、傾聽，無論是第一次參選立委，到現在任期進入第2屆，一直以來都在替台北市民爭取權益，過去如此，未來也會加倍努力，持續和民眾溝通，相信民眾一定會看到他的努力。（編輯：方沛清）1110326