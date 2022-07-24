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萬安演習北市須離車疏散 拒配合最高罰15萬元

2022/7/24 10:18（7/24 10:45 更新）
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圖為2018年6月北部地區萬安41號演習警報發放後人車就地疏散避難，市區道路完全淨空。（中央社檔案照片）
圖為2018年6月北部地區萬安41號演習警報發放後人車就地疏散避難，市區道路完全淨空。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳昱婷台北24日電）萬安45號演習明天登場，台北市政府今天表示，將首度全面演練行駛中車輛人員須離車疏散，民眾如在明天下午1時30分開車進入北市，請務必配合，否則最高可開罰新台幣15萬元。

台北市政府發布新聞稿表示，萬安45號演習將於明天下午1時30分至2時登場，為了讓市民居安思危，充分瞭解若遇空襲如何躲、躲哪裡，除了配合中央指定的信義區廣居里為防空疏散避難試行里外，將首度實施全市防空疏散避難演練。

市府指出，演習當天，空襲警報發放後，行駛中的車輛須靠邊停放，警察或民防人員將引導車上人員到就近的防空避難處所躲避，等警報結束後才可回到車上，各街道、機關學校、大眾運輸系統等都須配合演練。

捷運部分，台北捷運公司表示，演習期間將維持正常運行，不過到站旅客須配合引導至大廳層或月台層避難，暫時無法離站，並請避免在出入口逗留或張望。

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市府提醒，演習期間如民眾經勸導仍拒絕配合疏散避難演練及交通管制，將依民防法第25條裁處新台幣3萬元至15萬元罰鍰，請民眾務必配合。

市府表示，若對演習內容有任何疑問，可上台北市政府官網，點選「萬安45號演習專區」查詢，並建議民眾儘早在手機下載安裝「北市警政」APP，查詢最近的防空避難處所位置，熟悉空襲防護要領。（編輯：方沛清）1110724

（圖取自台北市政府網頁www-ws.gov.taipei）
（圖取自台北市政府網頁www-ws.gov.taipei）
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