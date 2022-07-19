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萬安演習25日起連4天 雙鐵提醒旅客提早到車站

2022/7/19 10:52
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（中央社記者汪淑芬台北19日電）萬安45號演習預定25日起，連續4天，在北、中、南、東等4區舉辦。台灣高鐵公司及台灣鐵路管理局表示，期間列車正常行駛，但提醒旅客提早到車站，避免延誤行程。

台灣高鐵今天發布新聞稿指出，配合萬安演習期間各地實施的交通管制，演習區域內相關車站也將同步配合實施站內交通管制，時間自當日下午1時30分至下午2時；提醒屆時前往演習區域內高鐵車站搭車的旅客，於演習開始前提早到站，避免延誤既定行程。

台灣高鐵表示，預計於演習時段內離站的旅客，也請配合憲、警及站務人員引導，在車站稍候；演習期間，高鐵聯外接駁公車、快捷公車及排班計程車等都將同步暫停行駛。

台鐵日前發布新聞訊息指出，萬安45號演習將在25日於北部、26日於中部、27日於南部、28日於東部的下午13時30分至下午2時實施，台鐵各級列車正常行駛，車站售票及旅客進出閘門也正常作業。

台鐵表示，演習時段要搭車旅客請提早到站，避免耽誤既定行程；下車旅客及接送親友應立即依憲、警、民防人員引導，實施疏散避難。

台鐵指出，凡已購票的旅客，因演習而延誤不及搭車，可改換其它班次或辦理退票，免扣手續費。（編輯：戴光育）1110719

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