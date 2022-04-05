35萬人聽不到空襲警報 經審計部查核後7縣市已改善

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（中央社記者陳俊華台北5日電）審計部指出，全台正常運轉的警報台共1435台，但109年查核發現傳播範圍未涵蓋機關、學校等人口密集區，逾35萬人聽不到；110年底已有7縣市提出改善方案，增設警報台、提升警報器功率。

根據審計部公告，內政部警政署民防指揮管制所統計，截至109月11月20日止，全國正常運轉的空襲警報台計1435台。除警政署所屬機關經管35台外，其餘1400台是各地方政府所屬警察機關經管，在戰爭空襲威脅或平時重大災難發生時，鳴響提醒民眾及時疏散避難。

但審計部在109年9月查核發現，部分市縣空襲警報台因長年人口分布發展及都市計畫重劃區變遷，未整體評估涵蓋範圍及設置地點妥適性，導致部分警報台設置地點傳播範圍，未能涵蓋高人口密度行政區，總計35萬餘人口處於無法有效聽聞空襲警報的風險。

審計部指出，其中包括機關、學校等人口流量龐大且民眾易於匯集群聚的處所，如果遇到須緊急疏散大量人員避難，現行警報台的設置，顯未符人口分布實際需求，影響人民生命安全，因此在110年2月函請內政部會同相關機關評估設置地點、數量的適足性，及研擬因應措施。

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審計部表示，經追蹤改善情形，截至110年底止，台北市等7市縣都提出改善方案，針對警報台傳播未涵蓋區域，爭取經費或協調機關學校無償提供場地增設警報台、提升警報器功率，增加傳播範圍等改善措施。

審計部說，警政署民防指揮管制所配合推動防空疏散避難設施資訊網路化，在警政服務APP增設「防空疏散避難專區」以利民眾查詢，及早疏散避難，確保人民生命安全。（編輯：翟思嘉）1110405