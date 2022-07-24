萬安演習25至28日分區實施 北中南3個里須離車疏散

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（中央社記者游凱翔台北24日電）國防部表示，萬安45號演習25日至28日舉行，每天下午1時30分至2時分區實施警報施放、交通管制等演練，並於台北、台中、台南各1里驗證「車停，人就近疏散」，民眾須配合引導下車，就近疏散避難。（註：台北市全市須離車疏散）

國防部指出，今年萬安演習將結合漢光演習實兵操演，採取有預警方式，從明天到28日分區實施30分鐘警報施放、交通管制等演練，藉由平時演練整備，戰時才能發揮整體戰力，降低民眾生命財產損失。

演習期間每天下午1時30分到2時實施警報施放，25日為台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣市、宜蘭縣等北部地區，26日為台中市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市等中部地區，27日為台南市、高雄市、屏東縣，28日為花蓮縣、台東縣及離島地區。

此外，地方政府於演習當日將執行警報傳遞與發放，並輔以「空中威脅告警系統」發送手機告警訊息，民眾將收到「國家級警報」模擬飛彈空襲警報演練訊息；防空警報發布後，將實施民眾避難及交通管制，執行設施搶修、傷患救護等戰災搶救演練。

今年也首度在台北市信義區廣居里、台中市南屯區豐樂里、台南市永康區東橋里等3個里，驗證「車停，人就近疏散」，以往萬安演習平面道路車輛，只要停在安全處但人員不用下車，今年這3個里轄內車輛聽到防空警報後，駕駛及乘客都要下車，聽從引導就近實施疏散避難，以符合戰時景況；未來將依執行成效，逐年擴大辦理。

國防部強調，防空演習期間，各級政府機關、學校、團體、公司、民眾等都應配合管制與演練，如果違反演習規定，地方政府可依民防法規定，裁處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰；行車時聽到防空警報應保持鎮靜，切勿違反交通規則。

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警政署也提到，「警政服務app」中有防空避難專區，熟悉「1手5步驟」，只要1機在手，依照開啟定位、下載app、點選專區、選擇點位查看資訊、開始導航等5步驟，就可隨時查找、定位導航到防空避難處所；建議民眾利用手機截圖、Google離線地圖功能儲存公司、住家附近的防空避難所位置。

民眾收到國家級警報簡訊後，今年會附上防空避難專區的網址，只要點選連結就能自動定位，引導民眾到附近的防空避難所，簡化操作程序。（編輯：楊凱翔）1110724