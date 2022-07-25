北部萬安演習下午1時30分警報響 北市須離車疏散

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圖為廣居里22日舉行萬安演習防空避難處所演練，模擬空襲警報響起，民眾人車在憲兵指揮下疏散避難。中央社記者鄭清元攝 111年7月22日

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（中央社記者游凱翔台北25日電）萬安45號演習今天至28日舉行，每天下午1時30分至2時分區實施警報施放、交通管制等演練。台北市並實施在空襲警報發布後，行駛中車輛須靠邊停放並離車配合疏散的演練，待警報結束後才可回到車上。

萬安45號演習今天下午1時30分至2時在北部地區（新竹以北至宜蘭）舉行，台北市除配合中央指定的信義區廣居里為防空疏散避難試行里外，也實施全市區、街道、機關學校、市集及公司廠區、大眾運輸系統的防空疏散避難演練。

國防部指出，今年萬安演習將結合漢光演習實兵操演，採取有預警方式，從今天到28日分區實施30分鐘警報施放、交通管制等演練。

演習期間每天下午1時30分到2時實施警報施放，25日為台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣市、宜蘭縣等北部地區，26日為台中市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市等中部地區，27日為台南市、高雄市、屏東縣，28日為花蓮縣、台東縣及離島地區。

國防部指出，台中市南屯區豐樂里（26日）、台南市永康區東橋里（27日）2個里，驗證「車停，人就近疏散」。

台北市25日萬安演習警報施放期間則全市實施人員離車疏散，民眾25日下午1時30分於北市駕駛車輛，應務必配合，否則最高可開罰新台幣15萬元。

此外，地方政府於演習當日執行警報傳遞與發放，並輔以「空中威脅告警系統」發送手機告警訊息，民眾將收到「國家級警報」模擬飛彈空襲警報演練訊息；防空警報發布後，實施民眾避難及交通管制，執行設施搶修、傷患救護等戰災搶救演練。

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以往萬安演習平面道路車輛，只要停在安全處但人員不用下車。今年台中市南屯區豐樂里、台南市永康區東橋里，以及台北市全區車輛於警報施放期間，駕駛及乘客都要下車，聽從引導就近實施疏散避難，以符合戰時景況；未來將依執行成效，逐年擴大辦理。

國防部強調，防空演習期間，各級政府機關、學校、團體、公司、民眾等都應配合管制與演練，如果違反演習規定，地方政府可依民防法規定，裁處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰；行車時聽到防空警報應保持鎮靜，切勿違反交通規則。（編輯：郭無患）1110725