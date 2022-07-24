漢光38號演習25日登場 大規模海空操演實彈射擊

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國軍漢光38號實兵演習25日登場，逾20艘次與架次的海軍船艦、劍龍級潛艦、P-3C反潛機、空軍戰機將參與。圖為F-16V以空中分列式編隊飛行。（中央社檔案照片）

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（中央社記者游凱翔台北24日電）國軍漢光38號實兵演習明天登場，屆時除了有為期14天新制教召投入，重頭戲將在蘇澳外海舉行的大規模海空軍聯合作戰演練，逾20艘次與架次的海軍船艦、劍龍級潛艦、P-3C反潛機、空軍戰機將參與。

國軍漢光38號演習圖上兵棋推演已在5月16日至20日實施完畢；實兵、部分實彈演習將於明天至29日進行。

針對此次演習流程，主要分為第1、2天的「戰力保存、整體防空」，第3天的「聯合截擊」，第4、5天的「聯合國土防衛」三部分。

漢光首日重點在戰力保存，因此衡山指揮所明天清晨下達演習命令後，將模擬共軍來襲，除駐守西部的部分戰機將戰備轉場東部地區戰力保存，另也會將戰機零附件打包，由C-130運輸機載往東部地區。

另外，機動雷達車將實施機動，海軍各式艦艇為防範駐地遭攻擊，由獵雷艦開闢安全航道，緊急出海赴指定地點集結備戰；陸軍則除了演練整體防空作戰外，也將擴編動員以利戰備部署，外島地區則針對特定地點「平封戰啟」進行據點開設。

第2天則進行海空聯合截擊、陸軍擴區增援，並進行臨戰訓練及戰術機動；第3天則實施陸海空聯合國土防衛、反空機降、全民總力支援作戰、軍民醫療體系整合、關鍵基礎設施防護、聯合反登陸作戰等。

第4天則同樣有聯合反登陸及反擊、反空機降、大量傷患救護演練；第五天實施連續反擊、戰力再整補作業。

針對演習重點，除了有為期14天新制教育召集官兵演練戰力保存、阻絕設施設置外，重頭戲則是將於蘇澳外海舉行的大規模海空軍聯合作戰操演，海軍除實彈射擊標準一型防空飛彈、反潛火箭外，海巡署也將出動艦艇實彈射擊鎮海火箭彈，強化聯合制海戰力。

經統計，逾20架次與艘次的機艦將投入此次操演。包括海軍濟陽級、成功級、基隆級、錦江級等軍艦，光六飛彈快艇、劍龍級潛艦、沱江級塔江艦，海巡署成功艦，及空軍IDF經國號戰機、F-5部隊訓練機、幻象2000戰機、F-16V（Block20）、P-3C等；軍方已邀請總統蔡英文登基隆級飛彈驅逐艦，這也是繼蔡總統2018年登艦後第二次出海視導。

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另外，由於台北港、淡水河口是防禦重要據點，若淡水河遭敵軍攻陷，就可透過台北港將相關軍事裝備運上陸地，因此這次漢光演習也循例模擬台北港遭中共武裝直升機及戰轟機攻擊，並由國軍進行聯合反擊作戰，於台北港、八里海灘、淡水捷運站旁的淡水河口等3處進行演練。

國防部指出，將持續精進不對稱作戰、認知作戰、資電作戰、以及後備戰力與全民總力運用等可恃戰力；另外，各作戰區將運用灘岸、縱深及城鎮特性，強化泊地、灘岸布雷及阻絕障礙設置，並統合三軍兵力、火力，以及運用地面各式曲、直射武器、火砲等，進行聯合國土防衛作戰演練。（編輯：楊凱翔）1110724