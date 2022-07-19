漢光實彈演習25日展開 蘇澳外海大規模海空演練

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國軍漢光38號實兵演習25日將登場，國軍各級部隊提前暖身，19日出動雲豹八輪甲車及官兵在台北市博愛路上實施演練。中央社記者鄭傑文攝 111年7月19日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔、溫貴香台北19日電）國軍漢光實兵、實彈演習將於下週舉行，除新制教召官兵投入，重頭戲是在蘇澳外海舉行的大規模海空聯合作戰演練，劍龍級潛艦、P-3C反潛機、空軍戰機都將參與。

有關媒體報導，這次演練將邀請總統蔡英文登艦視導，總統府發言人張惇涵表示，總統行程若定案，即會對外公布。

國軍漢光38號演習圖上兵棋推演已在5月16日至20日實施完畢；實兵、部分實彈演習將於25日到29日進行。

國防部指出，這次演習將持續精進不對稱作戰、認知作戰、資電作戰、以及後備戰力與全民總力運用等可恃戰力；另外，各作戰區將運用灘岸、縱深及城鎮特性，強化泊地、灘岸布雷及阻絕障礙設置，並統合三軍兵力、火力，以及運用地面各式曲、直射武器、火砲等，進行聯合國土防衛作戰演練。

這次漢光演習重頭戲是海空軍在蘇澳外海的大規模海空聯合作戰演練。知情人士透露，海軍除實彈射擊標準一型防空飛彈、反潛火箭外，海巡署也將出動艦艇實彈射擊鎮海火箭彈，強化聯合制海戰力。

據瞭解，P-3C反潛機、S-70C反潛直升機、戰機及劍龍級潛艦都將投入操演，並已邀請總統蔡英文登紀德級飛彈驅逐艦視導；這也是繼蔡總統2018年4月登艦後第二次出海視導；總統府發言人張惇涵表示，總統行程若定案，即會對外公布。

軍方人士指出，此次漢光演習地面部隊採本島不實彈，外離島地區（金門、馬祖、澎湖）實彈方式進行，其餘重點科目分別是結合新式教育召集後備部隊演練戰力保存、灘岸阻絕設置、反擊作戰、跨區增援兵力部署、工兵架橋、兩棲作戰等演練。

軍方人士也說明，台北港、淡水河口是防禦重要據點，若淡水河遭敵軍攻陷，就可透過台北港將相關軍事裝備運上陸地，因此這次漢光演習將模擬台北港遭中共武裝直升機及戰轟機攻擊，並由國軍進行聯合反擊作戰。（編輯：郭無患）1110719

國軍漢光38號實兵演習25日將登場，國軍各級部隊提前暖身，19日總統府外有雲豹八輪甲車及官兵在進行演練。中央社記者鄭傑文攝 111年7月19日

國軍漢光38號實兵演習將於25日展開，19日國軍部隊在台北市博愛路總統府後方進行演練，軍方人員持槍從雲豹八輪甲車下車警戒。中央社記者鄭傑文攝 111年7月19日