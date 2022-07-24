蔡總統26日校閱海空操演 任內第2度出海視導

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圖為總統蔡英文（前右）2018年11月在高雄左營基地視導海軍銘傳、逢甲軍艦成軍典禮，並親自校閱部隊。（中央社檔案照片）

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（中央社記者游凱翔台北24日電）國軍漢光38號演習明天登場，26日將在宜蘭蘇澳外海舉行大規模海空軍聯合作戰演練，逾20艘次與架次海軍船艦、空軍戰機參與，總統蔡英文屆時將登基隆級艦校閱，這也是蔡總統任內第2次出海視導。

國軍漢光38號演習圖上兵棋推演已於5月16日至20日實施完畢；實兵與部分實彈演習定7月25日至29日進行。

這次演習重頭戲，則是26日在宜蘭蘇澳外海舉行的大規模海空軍聯合作戰操演，海軍除實彈射擊標準一型防空飛彈、反潛火箭外，海巡署將出動艦艇實彈射擊鎮海火箭彈，以強化聯合制海戰力。

經統計，逾20架次與艘次的機艦將投入操演，包括海軍濟陽級、成功級、基隆級、錦江級等軍艦，光六飛彈快艇、劍龍級潛艦、沱江級塔江艦、海巡署成功艦，及空軍IDF經國號戰機、F-5部隊訓練機、幻象2000戰機、F-16V（Block20）、P-3C等。

據了解，軍方已邀請總統蔡英文在當日登基隆級「左營」飛彈驅逐艦校閱，屆時這艘基隆級艦將升起統帥旗；這也是蔡總統上任以來第2次出海視導，第一次為2018年4月蔡總統登艦出海視導「擴大不同艦型組合訓練」。（編輯：林克倫）1110724