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漢光演習前夕 4架共機擾台運8反潛機深入東南空域

2022/7/24 19:07
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（中央社記者游凱翔台北24日電）國軍漢光38號演習明天登場，空軍今天晚上發布共機動態，4架共機（1架運8反潛機、2架殲16戰機、1架運8技偵機）侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），其中運8反潛機深入台灣南方及東南方空域。

空軍對此派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

國防部自民國109年9月17日起，在官網「即時軍事動態」專區發布中共軍機動態。

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國防部統計，110年10月1日共38架共機擾台；同年10月2日39架、10月3日16架，10月4日更高達56架，這也是國防部自公布即時軍事動態以來架次最多的一次。

今年1月23日有39架共機擾台，為今年以來數量最多一次；5月30日的30架，是今年數量第2多；6月21日的29架是數量第3多；此外，國防部7月8日披露共機越過海峽中線，國軍除以地面防空飛彈全程監控，並於第一時間廣播告警，運用空中偵巡兵力強勢驅離。（編輯：蘇志宗）1110724

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