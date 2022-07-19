美前防長籲延長義務役期 學者：重在訓練不在長短

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（中央社記者游凱翔台北19日電）前美國國防部長艾斯培今天建議，台灣應延長義務役期至1年以上，學者認為，重點不在時間長短，而是受訓內容強度，台海作戰與烏克蘭有本質差異，因此台灣要朝「精兵」政策前進，而非以數量制勝。

針對如何強化台灣國防戰力，前美國國防部長艾斯培（Mark Esper）下午在外交部記者會上建議，應將現有4個月的義務役期延長至1年以上，同時也要大幅增加國防預算。

針對義務役期延長，熟悉解放軍議題的中華戰略前瞻協會研究員林穎佑接受中央社訪問表示，「重點不在時間長短，而是受訓內容的強度」，若役期恢復一年，但沒有確實執行訓練、還是沒有用。

林穎佑認為，台海作戰與烏克蘭有本質上差異，並不會立即使用到大量步槍兵，因此台灣要朝「精兵」，而非以量制勝。

國防部智庫、國防安全研究院國家安全所長沈明室分析，艾斯培曾擔任國防部長，很了解美國在台海作戰中可擔負角色，但以台灣現有為期4個月義務役期的訓練、是不足的。

他指出，在訓練不足且退伍後成為後備部隊情況下，若發生戰爭，將導致可運用的總體兵力不足，因此在最小政治衝擊下，恢復為期一年的義務役期是最好的選擇，以應對未來可能的軍事衝突。

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沈明室指出，從另一個層面分析，由於中共對外強勢擴張、戰狼外交等行為，甚至機艦擾台、跨越台海中線等行為，對美國來說就是「中共片面改變現狀」；正因如此，未來若台海發生衝突，美國出兵介入的可能就會更高。

但國家政策研究基金會副研究員揭仲認為，不可否認的是中共越來越兇悍，但在共軍犯台計畫中，早就把美軍的介入視為必然；因此，美國從戰略模糊走向清晰能否增加遏阻中國的效果、恐怕不會有明顯增加，反而可能讓中國對政治情勢感到絕望「先下手為強」，對區域帶來風險。（編輯：林興盟）1110719