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徵兵及齡男子人數10年新低 立院籲國防部儘早因應

2022/10/2 13:21（10/2 13:51 更新）
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（中央社記者王承中台北2日電）立法院預算中心的報告指出，內政部公布111年度徵兵及齡男子調查結果人數，僅11萬8000餘人，已降至近10年來新低，未來更將大幅銳減，志願役招募將面臨巨大挑戰，國防部應儘早因應。

根據立法院預算中心所提的112年度中央政府總預算案整體評估報告指出，民國101年行政院核定「募兵制實施計畫」後，國防部志願役人力增加緩慢且人數不足問題不斷浮現，去年底志願役人數雖已達16萬4000餘人，但截至今年6月底，國軍志願役現員編現比仍僅84.98%。

另外，報告指出，依內政部公布111年度徵兵及齡男子調查結果人數僅11萬8000餘人，已降至近10年來新低；若以嬰兒出生年度及人數推估未來數年滿18歲青年人數更將大幅銳減，顯示志願役人力招募工作未來將面臨巨大挑戰，應儘早因應良策。

兵役法規定「男子年滿18歲之翌年，為士兵役之徵兵及齡。」應受兵籍調查、抽籤及徵集等徵兵處理，101年度至105年度，經內政部調查，滿18歲的徵兵及齡男子人數，每年尚維持在16萬8000人上下。

報告指出，106年度則降至13萬8000餘人，111年度則僅餘11萬8000餘人，人數已降至近10年來最低。

報告表示，若再以89年至99年出生嬰兒人數推估107年度至117年度滿18歲的男女青年人數，107年度滿18歲者尚有30萬7000餘人，111年度降至21萬7000餘人，115年度將少於20萬人，117年度更僅為16萬6000餘人，志願役人力招募工作均顯將面臨重大挑戰。

在少子化浪潮衝擊下，報告指出，近年國內高級中學及大專院校已有多所學校因招收生源不足而面臨轉型或退場困境，國防部勢必也將面臨國內可供招募社會青年人數銳減狀況，宜儘早妥思良策。（編輯：楊凱翔）1111002

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