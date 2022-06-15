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後備軍人教召 國防部：第5次起發放5000元獎金

2022/6/15 14:38（6/15 14:48 更新）
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完成教召訓練達5次者，自第5次起將發放召集獎金5000元。圖為3月教召訓練情形。（中央社檔案照片）
完成教召訓練達5次者，自第5次起將發放召集獎金5000元。圖為3月教召訓練情形。（中央社檔案照片）
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（中央社記者游凱翔台北15日電）為強化後備戰力，國防部強化教育召集，若完成訓練達5次者，自第5次起將發放召集獎金，根據國防部近日公告的「後備軍人召集獎金核發辦法」草案，獎金為5000元，預算由全民防衛動員署編列。

為保障後備軍人接受召集的相關權益，立法院會5月三讀通過後備軍人召集優待條例，明定民眾接受教召，並完成訓練達5次者，自第5次起每次完成訓練將發放召集獎金，此條例自今年1月1日起施行。

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國防部13日公告「後備軍人召集獎金核發辦法」草案，草案提到，自第5次完成訓練後，每次由召訓機關或部隊頒發召集獎金新台幣5000元；此外，召集獎金發放的預算，由國防部全民防衛動員署編列，並由召訓機關或部隊於每次召訓前10天完成預算申請。

針對召集次數計算基準，草案指出，年度接受教召滿5天並完成訓練者以1次計算，但接受14天教召並完成訓練者以2次計算。（編輯：林興盟）1110615

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