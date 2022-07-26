總統視導漢光實彈操演 登基隆級艦出海校閱讚國軍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國軍漢光38號實兵演習的重頭戲科目「海軍聯合截擊作戰實彈操演」26日上午在宜蘭蘇澳外海登場，總統蔡英文（前右3）登上基隆級艦校閱，是上任以來第2次出海視導。中央社記者趙世勳攝 111年7月26日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北26日電）國軍漢光38號實兵演習的重頭戲「海軍聯合截擊作戰實彈」今天登場，總統蔡英文登艦視導，總統說，這場精實的操演展現了中華民國國軍保家衛國的能力和決心，「我們一起繼續努力守護家園。Good Job。」

蔡總統上午前往宜蘭蘇澳視導「漢光38號演習」聯合截擊作戰實彈操演，並登上基隆軍艦（DDG-1801），出港校閱海空軍聯合作戰演練的全程實況。

總統登上基隆軍艦後，首先聽取168艦隊副艦隊長陳明峯戰場簡報；隨後，水面作戰支隊出港執行包括「蘇澳港要港防空作戰」、「反水雷作戰」、「艦隊防空作戰」、「海空聯合反潛」、「制空作戰」等任務，實際瞭解國軍進行國土聯合防衛上的戰備狀況與快速應變能力。

操演結束後，總統向所有參與操演的官兵發表廣播談話，總統說，感謝全體水面作戰支隊的弟兄姊妹。剛才，各位精實的操演，展現了中華民國國軍保家衛國的能力和決心，「我們一起繼續努力守護家園。Good Job。」

最後，總統頒發加菜金予參演部隊官兵，慰勉國軍執行演訓任務的辛勞。

包括國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正、國安會副秘書長陳文政、海軍司令梅家樹及62部隊指揮官黃佑民等人都出席這項演習行程。（編輯：翟思嘉）1110726

國軍漢光38號演習重頭戲「海軍聯合截擊作戰實彈操演」26日登場，共20艘艦艇、15架次戰機於蘇澳外海參演，這也是海軍與海巡首度在公開場合聯合操演，演練首先執行「要港防空作戰」科目，各式艦艇以最快的時間緊急出港。中央社記者趙世勳攝 111年7月26日