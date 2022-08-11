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經濟部：天然氣進口與海空運未受中國軍演影響

2022/8/11 19:20（8/11 19:59 更新）
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經濟部11日表示，天然氣進口船期與存量、船運及空運等皆未受中共軍演影響。圖為5日距西南演訓地點較近的商船進入高雄港休息。（中央社檔案照片）
經濟部11日表示，天然氣進口船期與存量、船運及空運等皆未受中共軍演影響。圖為5日距西南演訓地點較近的商船進入高雄港休息。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鄭鴻達台北11日電）關於中國近期於台灣周遭海域軍演，經濟部今天表示，天然氣進口船期與存量、離岸風電施工情況，以及產品進出口的船運及空運等一切如常，皆未受影響。

經濟部發布新聞稿指出，台灣對外貿易情形自8月初以來大致正常，相關空運及海運也持續運作，並未受中國軍演影響，經濟部會密切注意後續發展，隨時掌握進出口狀況，適時提供廠商必要的協助。

至於外界關心天然氣進口船期及存量，經濟部表示，國內天然氣安全存量天數超過10天，符合「天然氣事業法」要求，中國軍演期間安排靠卸的7艘液化天然氣（LNG）船，皆依時程順利完成靠卸作業，未受影響，持續滿足發電、產業與民生需求無虞。

關於離岸風電海事工程，經濟部表示，台灣適合離岸風電施工的氣候條件，是自3月開始，今年工作船舶的船期及人員，皆已依規定取得相關許可，船舶並陸續於1月抵台、3月份展開安裝作業。

經濟部表示，中國在台灣鄰近海域軍演，並未對台灣離岸風電工程進度造成影響，也不影響作業人員安全，且離岸風電工程今年5月達作業高峰期，至7月底已完成85座風力機安裝，裝置容量約達700MW，今年底預計累計設置量可逾200座離岸風機。

經濟部指出，中國軍演並未對台灣進出口等經貿及能源供應情況造成影響，政府會持續關注地緣政治情況，並妥為因應，確保台灣產業生產及民眾生活持續安穩如常。（編輯：蘇志宗）1110811

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