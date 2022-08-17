國防院民調：裴洛西訪台後 半數民眾認美會出兵助台

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（中央社記者黃雅詩台北17日電）國防部智庫國防院公布民調顯示，美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台後，民眾相信美國會出兵幫助台灣的比率，從俄烏戰爭後的40%回升至50%，顯示美高層官員訪台有助提升民眾對美國出兵協防台灣的信任。

國防院昨天發表一份「共軍環台軍演下強化自身國防戰力的民意趨向」，這項民調是國防院近日委託國立政治大學選舉研究中心進行電話民調，執行時間是8月3日至8月7日，訪問時間涵蓋裴洛西（Nancy Pelosi）訪台與中共對台軍演。

民調結果顯示，整體來看，超過6成台灣民眾支持裴洛西訪台，對裴洛西訪台態度有明顯落差的是不同政黨的認同者。泛綠認同者支持裴洛西訪台的比例高達91%；中立受訪者支持裴洛西訪台的比例約為52%；泛藍認同者支持裴洛西訪台的比例約40%。

研究指出，美台官員、國會議員互訪行之有年，不僅有助美台關係實質進展，對多數民眾而言，也象徵美方對台安全承諾的一劑強心針，因此台灣民調長期用「如果兩岸發生戰爭，請問您認為美國會不會出兵幫助台灣？」來測量民眾對美安全承諾的信任度。

調查顯示，在2021年9月時，約有57%民眾認為一旦台海爆發戰爭，美國會出兵幫助台灣，但今年3月受俄烏戰爭影響，比率下滑至40%，不過裴洛西訪台後，認為美國會出兵幫助台灣的比率回升至50%。可見美國高層官員訪台有助於提升民眾對美國出兵協防台灣之信任。

民調也顯示，在中國升高軍演威脅下，近六成（59%）民眾對國軍防衛台灣的能力有信心，這也是自2021年9月以來的最高點。國防院研究表示，解放軍對台軍演不僅未打擊台灣民眾士氣，國軍的適切應處與兵力展現，反而激發民眾對國軍的信心。

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調查顯示，約51%民眾主張現階段維繫國家安全最重要作法是「強化自身國防戰力」；18%認為要「與美國緊密結盟」，23%則選擇「對中國大陸釋出善意」。

國防院研究指出，此次民調調查對象是台灣（不含金門、馬祖）年滿20歲以上者，訪問完成1075份樣本，樣本經加權檢定後與母體無顯著差異，足以代表全國公民意見，以95%之信心水準估計，最大可能隨機抽樣誤差為±2.99%。（編輯：郭無患）1110817