空軍花蓮基地 F-16V秀魚叉反艦飛彈潛力掛載

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空軍花蓮第五戰術混合聯隊17日公開展示F16V戰機「潛力裝掛」作業，由地勤人員將魚叉飛彈、AIM-120先進中程空對空飛彈等戰備武器掛載上機。中央社記者鄭清元攝 111年8月17日

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（中央社花蓮17日電）共軍機艦持續騷擾台海周邊海空域，國防部今天邀請媒體前往駐守花蓮的空軍第五戰術混合聯隊空軍採訪，下午實施F-16V戰機的魚叉飛彈、AIM-120先進中程空對空飛彈等制海反艦構型潛力裝掛作業演練，晚間再進行夜間緊急起飛。

國防部昨天公布的共機動態，除7架次共機逾越海峽中線外，更有1架次運8電偵機穿越巴士海峽，直抵台灣東南方空域後，再循原路徑返回，顯現共軍意圖壓迫台灣東部空防。

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國防部今天邀請媒體赴花蓮基地採訪空軍戰備演練，下午進行F-16V戰機潛力裝掛作業。由於近期中共軍艦頻繁現身台灣東部海域，空軍特地演練制海反艦與防空構型，由武掛小組演練兩枚魚叉反艦飛彈、兩枚AIM-120先進中程空對空飛彈掛載過程。

空軍第五聯隊武掛分隊長陳文賢表示，飛彈的掛載順序，依美方的規範，考量飛機載重平衡問題，兩邊飛彈重量要相同，以達到載重平衡，且為了裝掛人員安全考量，會依序由內向外掛載。（編輯：楊凱翔）1110817

空軍第五戰術混合聯隊17日在花蓮基地展示F16V戰機潛力裝掛作業，現場人員合力謹慎扛起響尾蛇飛彈，準備掛載上F16V戰機。中央社記者鄭清元攝 111年8月17日

空軍第五戰術混合聯隊17日公開展示F16V戰機潛力裝掛作業，作業人員將魚叉飛彈、響尾蛇飛彈、AIM-120先進中程空對空飛彈掛載上機，隨時可升空進行任務。中央社記者鄭清元攝 111年8月17日

空軍第五戰術混合聯隊17日舉行一日戰備媒體邀訪，展示花蓮基地F-16V戰機近期因應中國軍演情勢維持的戰備武器掛載構型，呈現F16V戰機潛力裝掛作業。中央社記者鄭清元攝 111年8月17日

空軍第五戰術混合聯隊17日在花蓮基地公開展示F16V戰機潛力裝掛作業，地勤人員演練裝載魚叉飛彈、響尾蛇飛彈等戰備武器。中央社記者鄭清元攝 111年8月17日

空軍第五戰術混合聯隊17日由作業人員向媒體展示F16V戰機潛力裝掛作業，作業人員現場將魚叉飛彈掛載上戰機。中央社記者鄭清元攝 111年8月17日

空軍第五戰術混合聯隊17日在花蓮基地舉行一日戰備媒體邀訪，現場展示F16V戰機潛力裝掛作業，地勤人員除為戰機掛載飛彈武器，也補給燃料。中央社記者鄭清元攝 111年8月17日