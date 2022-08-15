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國軍對中共演訓展開訓後回顧機制 納建軍規劃參考

2022/8/15 11:12（8/15 11:25 更新）
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國軍備戰不停歇，9日在楓港訓場進行年度例行重砲射擊訓練，38門155榴彈砲對海實彈射擊，進行反登陸操演，場面震撼。（中央社檔案照片）
國軍備戰不停歇，9日在楓港訓場進行年度例行重砲射擊訓練，38門155榴彈砲對海實彈射擊，進行反登陸操演，場面震撼。（中央社檔案照片）
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（中央社記者游凱翔台北15日電）中共近日在台灣周邊海域大規模軍演，並發射彈道飛彈。軍方人士今天表示，國軍各單位已展開訓後回顧機制，藉此分析中共手段，也研議未來應處方式納入建軍規劃參考。

中共近期在台灣周邊海域軍事演習，並發射東風系列彈道飛彈，雖然目前軍演已結束，中共每天仍以戰機與船艦侵擾台灣防空識別區（ADIZ）、逾越台灣海峽中線，嚴重影響區域和平穩定。

軍方人士告訴中央社記者，中共軍演結束後，國軍由各單位展開訓後回顧機制（AAR, After Action Review），除研析中共對台軍演恫嚇、認知戰、資訊戰等手法及態樣，也藉此研議國軍未來應處方式，納入相關規劃參考，但強調，此舉並非「檢討」。

此外，國軍近期仍有多項軍事操演，包括屬於例行性演訓「空層空域操演」、航特單位「空中武器射擊」、以及「聯勇操演」。

「空層空域操演」部分，根據農委會漁業署的射擊通報顯示，海軍18日將於台灣東北部海域進行「空層空域」實兵操演，並協調空軍配合實施；另外，海軍也同樣規劃18日、24日派遣兵力，至台灣西南海域進行相同科目演訓。

「空中武器射擊」由陸軍航空特戰指揮部AH-64E阿帕契攻擊直升機、AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機，於17日在屏東實施空中武器射擊，相關裝備目前已進駐屏東。

「聯勇操演」預定9月5日在屏東展開，屆時將出動聯兵營狙擊手、戰車、雲豹甲車、迫砲等進行實彈射擊，同時陸航AW-1W超級眼鏡蛇直升機也將出動，模擬以優勢火力協助地面部隊。（編輯：郭無患）1110815

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