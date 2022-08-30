艦長還原監控共艦緊張過程 中國漁船還煽風點火

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中共自軍演結束後仍持續透過船艦侵擾台灣周邊，近距離監控共艦的海軍張騫艦長李光平上校30日向媒體分享監控過程。中央社記者游凱翔攝 111年8月30日

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（中央社記者游凱翔澎湖30日電）中共自軍演結束後仍持續透過船艦侵擾台灣周邊，近距離監控共艦的海軍張騫艦長李光平今透露，曾與共艦多次透過無線電相互警告，且中國籍漁船更以挑釁言語煽風點火，但面對無理取鬧發言，海軍並不理會。

美國眾議院議長裴洛西月初訪台，中共隨即宣布在台灣周邊海域軍事演習，並實彈射擊東風系列彈道飛彈，在軍演結束後迄今，仍派遣機艦侵擾台灣防空識別區（ADIZ），甚至逾越台灣海峽中線，已嚴重衝擊區域和平穩定；面對共軍的文攻武嚇，國軍則派遣戰機、船艦前往共軍所在處監控並應處。

秋節將近，蔡總統下午前往澎湖，依序視導空軍天駒部隊、澎湖防衛指揮部防空連、空軍第七雷達中隊、海軍一四六艦隊，將在最後視導海軍艦隊時精神講話，最後則與艦隊官兵合影。

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此次前往前線監控共艦、海軍成功級張騫艦上校艦長李光平也向媒體披露，在海上執行任務時，曾透過無線電與中共船艦相互警告，「彼此之間雖然能夠知道對方的立場，但無法認同」。

特別是軍演前在附近作業的中國籍小漁船，甚至以挑釁言語透過無線電在公用頻道向中共船艦說：「打他、打他（打國軍船艦），不要多話」，但面對這種近乎無理取鬧的發言，國軍並不會理會。（編輯：翟思嘉）1110830