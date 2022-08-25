紐時：中國軍演磨刀霍霍 試圖全面封鎖台灣

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（中央社紐約25日綜合外電報導）美國「紐約時報」今天刊登專文分析，儘管中國眼下可能仍欠缺快速入侵並占領台灣的能力，但北京恐嘗試採取全面封鎖策略以迫使台灣讓步，或為後續更廣泛的軍事行動鋪路。

紐約時報（The New York Times）分析指出，在這種狀況下，中國將試圖用軍艦和軍機圍堵台灣，目的是在實體、經濟甚至是數位層面上切斷台灣對外聯繫。

專文稱，中國試圖透過本月的軍演來展現信心，證明解放軍有能力包圍台灣。根據日本方面的說法，解放軍朝距離中國海岸80英里的台灣海域發射多枚彈道飛彈，其中至少4枚飛越台灣上空，且本次軍演區域較以往更接近台灣。

中國解放軍軍官的重點教材「戰略學」一書提到，所謂「戰略封鎖」意指「破壞敵人的外部經濟和軍事聯繫，降低其作戰能力與戰鬥潛能，使其孤立無援」的一種方式。

台灣國防部旗下國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所所長歐錫富表示：「我認為他們（北京）已表明意圖，就是包圍台灣並對抗外國干預。他們的假設就是可先孤立台灣，接下來就可以開戰。」

● 徹底封鎖旨在擊退美軍

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）不理會北京警告並於8月2日訪問台灣後，中國宣布在台灣周邊6個演習區進行了長達72小時的軍演，其中包括台灣東部沿海地區，以對裴洛西訪台進行報復。

紐時報導，事實上這次軍演還不是全面性的演練，中國向台灣周邊海域發射的11枚飛彈，在真正的圍堵封鎖中軍事用途不大，因為它們是設計來打擊陸上目標，而非船隻，中國也沒使用最先進的武器，戰機也僅在台灣周邊、而非上空飛行。

前美國國防部官員、現任新加坡國立大學李光耀公共政策學院資深訪問研究員的唐安竹（Drew Thompson）認為，「這是一場政治戰。北京行動的政治層面有時比他們進行中的實際訓練更加重要」。

分析稱，真正的封鎖將涉及數以百計的船艦、飛機及潛艦，以試圖封鎖台灣港口和機場，並擊退美國及其盟邦派出軍艦和軍機進行可能的干預行動。

封鎖台灣時，中國也需要掌握制空權。台灣對面的中國東部沿海地區，設有眾多海軍和空軍基地，解放軍可以嘗試利用地對空飛彈擊落敵機，甚至攻擊美國在關島和日本的基地。

中國軍事戰略專家相信，封鎖戰略讓他們能夠根據北京的目標，靈活地收緊或放鬆圍堵台灣的絞索。

美國國防大學國家戰略研究所研究員孫飛（Phillip C. Saunders）說，「這讓北京可以在台灣『學到教訓』後，決定是否開始或停止（下一步行動）」。

不過，解放軍確實正為封鎖行動進行演練。孫飛形容，「這不僅很猛烈，且會產生龐大國際成本」。一旦中國利用封鎖策略支持其全面入侵企圖，可能引發長期的毀滅性衝突，以及國際社會對中國的強烈抵制，這會導致中國蒙受經濟損失並面臨政治孤立。

● 北京視資訊為關鍵戰場

在奪取台灣的真正衝突中，中國也將尋求資訊控制。北京可利用宣傳、假消息、網路戰和其他工具，不僅在國內獲得支持，並在台灣和世界各地散播恐懼及不和。

在最近的軍演中，解放軍也發布大量影片、圖片和報導，試圖模糊宣傳和假消息之間的界限。

中國軍事專家相信，不論是在任何衝突中，網路戰都很重要。一旦台海爆發真正衝突，中國會運用網路攻擊來摧毀台灣的通訊，甚至癱瘓部分武器。

「戰略學」一書還引用美國已故未來學家托佛勒（Alvin Toffler）的說法稱：「誰控制資訊、誰控制網路，誰就能掌有整個世界。」

部分台灣的專家相信，在實際衝突中，中國也可能試圖切斷或禁用海底電纜，這些電纜負責傳遞連接台灣與全球的大約90%資料數據。切斷台灣海底電纜也會影響區域內的其他國家，例如日本和韓國。

● 北京軍事行動已成「新常態」

紐時報導指出，即使本月的大規模軍演已落幕，解放軍仍持續增加在台海的活動。近日中國軍機屢次逾越台灣海峽中線，此舉顯示，中國在台灣附近的軍事活動已成為「新常態」。日益頻繁的近距離演習也會增加台灣可能變得麻木、並遭到突襲的風險。

國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌表示，「未來這種行為可能變成『溫水煮青蛙』。這類騷擾可能會成為常態」。

北京軍事評論家宋忠平也說，「隨著美國和包括台獨勢力在內的外部勢力不斷挑釁，演習將變得更為強烈、更加頻繁、時間和範圍也會更廣」。

中國領導人很早之前就說過，希望和平統一台灣。但對於台灣議題和嚇阻美國不要支持台灣，北京當局感到日益焦慮，它可能加強武力展示。即便沒有一方想要戰爭，但因為超級強權對抗的風險持續升溫，台灣最終仍可能受害。

喬治華盛頓大學艾略特國際事務學院兼任教授亨利（Lonnie Henley）表示，「中國人有個政治問題，他們覺得每次有必要發表這樣的重大政治聲明時，他們就必須做得比以前更多。我擔心，在某個時間點，他們會因為展示軍力太過頭而失去了轉圜空間」。（譯者：施施/核稿：陳彥鈞）1110825