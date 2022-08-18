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中科院試射無限高飛彈 共軍飛彈驅逐艦徘徊綠島東北

2022/8/18 21:18（8/18 21:53 更新）
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國家中山科學研究院18日朝台灣東部海域試射無限高飛彈，有退休中科院人員研判，這次應該是試射「海空戰力提升計畫」中的雄昇飛彈系統。中央社記者盧太城台東攝 111年8月18日
國家中山科學研究院18日朝台灣東部海域試射無限高飛彈，有退休中科院人員研判，這次應該是試射「海空戰力提升計畫」中的雄昇飛彈系統。中央社記者盧太城台東攝 111年8月18日
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（中央社記者盧太城台東縣18日電）國家中山科學研究院今晚朝台灣東部海域試射無限高飛彈，危險距離逾200公里；中共解放軍1艘飛彈驅逐艦，在綠島東北方33浬處徘徊，接近中科院劃設的危險範圍。

中科院公告8月18、19、25、26日共4天火砲試射，從屏東九鵬基地往台東東方和東北方外海射擊，最大彈道無限高，危險海域從台灣海岸至外海逾200公里。退休中科院人員研判，應該是試射「海空戰力提升計畫」中的雄昇飛彈系統。

今晚8時40分別從屏東九鵬基地、台東成功鎮海邊朝綠島和蘭嶼間外海發射飛彈和靶彈。

軍方人士表示，解放軍自從8月4日軍演後，在台灣東部海域仍有3艘飛彈驅逐艦和1艘電子偵察船滯留，但今天只留1艘飛彈驅逐艦，在綠島東北方33浬處徘徊，接近中科院劃設的危險範圍。（編輯：陳仁華）1110818

國家中山科學研究院18日晚間8時40分別從屏東九鵬基地、台東成功鎮海邊朝綠島和蘭嶼間外海發射飛彈和靶彈，最大彈道無限高，危險海域從台灣海岸至外海逾200公里。中央社記者盧太城台東攝 111年8月18日
國家中山科學研究院18日晚間8時40分別從屏東九鵬基地、台東成功鎮海邊朝綠島和蘭嶼間外海發射飛彈和靶彈，最大彈道無限高，危險海域從台灣海岸至外海逾200公里。中央社記者盧太城台東攝 111年8月18日
國家中山科學研究院18日晚間朝台灣東部海域試射無限高飛彈，危險距離逾200公里；中共解放軍1艘飛彈驅逐艦避開危險範圍。中央社記者盧太城台東攝 111年8月18日
國家中山科學研究院18日晚間朝台灣東部海域試射無限高飛彈，危險距離逾200公里；中共解放軍1艘飛彈驅逐艦避開危險範圍。中央社記者盧太城台東攝 111年8月18日
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