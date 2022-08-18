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中國小粉紅推銷日本保險套 遭諷岡本六君子

2022/8/18 18:08
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（中央社台北18日電）民族主義薰陶下，中國一些愛國網紅動輒鼓吹反美反日反獨並霸凌異己。近來卻有中國網友一舉揪出6名曾推送岡本保險套廣告的知名愛國帳號，引起熱議，6人更被戲稱為「岡本六君子」。

綜合中國網路訊息，被列為「岡本六君子」的6個網紅及公眾號中，包括專門負面攻擊台灣的微博帳號「台灣傻事」；另5名愛國網紅則是「地瓜熊老六」、「上帝之鷹_5zn」、「拆台CT」、「勝利主義章北海」及「無為李爺」等人。

率先對這些愛國網紅發難的是看不慣日前蘇州警察強押和服少女的網友「落魄的三叔」。他15日在微博先點名「地瓜熊老六」等3人，強調穿和服如果有罪，那麼3人「這種賣日本超薄避孕套就該千刀萬剮」、「不給國家貢獻孩子，這明顯就是日本內務省的陰謀」。

他表示，「過去日本人用刀用槍殺中國人，現在日本人用正能量大V，用岡本殺中國人的孩子，它們滿是血債的雙手為了區區幾個日元，殺了多少中國孩子，這樣下去中國就要亡國滅種了。愛國是可以這麼收放自如的嗎？你們以為自己個個是岡本嗎」，建議國家封殺這3個「避孕套大V」。

這篇貼文一出，不少中國網友才發現，被點名的3名愛國網紅都在微博轉發或推薦過岡本保險套廣告，立即引起熱議。更有網友找出「台灣傻事」及另2名也推送過相同廣告的愛國網紅。於是，有人就將這愛黨愛國的5人1號並稱為「岡本六君子」，不但引發眾多訕笑，更一度成為熱搜詞。

根據網友截圖，在「岡本六君子」中，包括「台灣傻事」及其他4名愛國網紅在轉發保險套廣告時都寫上了「岡本好貨，囤！」的相同字眼；只有「地瓜熊老六」單純轉發，未多作表示。

在遭到質疑及訕笑後，「岡本六君子」有人保持緘默，大部分網紅則一改以往喊打喊殺「反日反美反台獨」的高調，改以理性低調的口吻為自己圓場。

對此，「落魄的三叔」質疑：「你們何時見過如此『理中客』（理性中立客觀）的『岡本六君子』了？『岡本六君子』賣起日本雨衣，面對質疑忽然愛國情操變得如此彈性？」

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他表示，「是不是說明他們平時就是在裝瘋賣傻挑動民族情緒？但是對不起，你們『岡本六君子』是裝瘋，我們愛國群眾是真瘋」。

不少網友對「落魄的三叔」表示肯定與支持，並對「岡本六君子」往日的行徑表示不齒。其中有人說，這是近年來微博所見「幹得最漂亮大快人心的魔法對魔法之戰」；有人諷稱「岡本六君子，一湊萬年」；有人則表示，「愛一個國家是希望他越來越美好，而不是煽動仇悢和暴力」。（編輯：邱國強/楊昇儒）1110818

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