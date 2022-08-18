陸委會民調：近9成民眾反對共軍在台周邊軍演

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大陸委員會18日舉行例行記者會，由陸委會發言人邱垂正回應媒體提問。中央社記者呂佳蓉攝 111年8月18日

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（中央社記者呂佳蓉台北18日電）陸委會今天公布民調結果顯示，有近9成受訪民眾反對共軍在台灣周邊大規模軍演並發射多枚導彈的行徑，且認為中共對政府與台灣人民不友善程度，創20多年來新高。

大陸委員會發言人邱垂正18日在例行記者會公布例行民調結果。

民調顯示，88.3%受訪民眾反對共軍機艦在台灣周邊大規模軍演並發射多枚導彈的挑釁行徑；認為中共對我政府與人民不友善程度，創20多年來新高（分別升高為80.8%、 66.6%）。

民調並顯示，有88.7%民眾不認同大陸對台灣操作資安侵擾、散布錯假訊息等；82.6%反對刻意暫停農漁產品、食品進口及天然砂出口。

陸委會指出，本次調查顯示，8成左右民意反對中共稱台灣是其一部分（76.2%）；77.7%主張「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」是台海客觀現狀；77.8%不贊成中共點名制裁所謂「台獨頑固份子」、關聯機構及企業等。

另有8成以上反對中共白皮書所稱的「一個中國原則」，更反對「一國兩制」將台灣看作地方政府及特區。陸委會指，這反映台灣人民長期不接受中共對台的錯誤政治主張及作為，也更不同意專制政權所設定的兩岸終局與路徑。

陸委會強調，針對中共近日對台脅迫作為，8成以上民眾支持政府嚴正譴責及要求中共立即停止對台挑釁作為的政策立場，以及支持總統蔡英文主張不躁進、不挑釁、不退縮，堅定捍衛主權，堅守民主防線，與國際社會共同遏止中共軍事行動，維護台海與區域和平。

另外，絕大多數民眾主張「廣義維持現狀」，達86.1%；認為台灣的未來及兩岸關係發展要由台灣2300萬人決定，達84.7%，維持長期穩定態勢。

邱垂正說，陸委會再次正告對岸正視台灣民意；面對中共破壞台海及區域和平穩定、挑戰國際秩序的粗暴行徑，台灣作為區域負責任的一方，絕不會在壓力下妥協屈服。

他說，政府將審慎應對中共動向及情勢變化，強化自我防衛能力，堅定維護我國家安全與台灣整體利益。

本項調查是陸委會委託國立政治大學選舉研究中心，在8月10日至14日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾。有效樣本1076份，信賴度為95%，抽樣誤差在正負2.99%。（編輯：楊昇儒）1110818