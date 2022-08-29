遠望5號餘波不斷 印度指控中國將台海軍事化

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（中央社台北29日綜合外電報導）中國軍方的「遠望5號」訪問斯里蘭卡，引發中國與印度外交口水戰。印度昨天指控中國將「台海軍事化」，首次將兩國矛盾扯上台灣。學者認為印度試圖常態化這類強硬表態，創造與中國談判的新籌碼。

英國「衛報」（The Guardian）報導，印度駐斯里蘭卡高級專員署昨天在推特指控中國將「台海軍事化」（militarisation of the Taiwan Strait）。「印度人報」（The Hindu）則稱，這是印度政府首次使用這樣的措辭，也是印度在邊境與中國劍拔弩張的局勢下，罕見地涉入兩岸議題。

中國的研究測量船「遠望5號」16日在斯里蘭卡赫班托達港（Hambantota）靠港，停泊一週後於22日駛離。分析人士指出，「遠望5號」是中國人民解放軍的船艦之一，用來監控衛星、火箭和洲際彈道飛彈的發射情況。

在印度反對下，「遠望5號」延遲了幾天才靠港，印度擔心北京有意將卡赫班托達港作為軍事基地。中國外交部表示，「遠望5號」僅進行海洋科學考察活動，符合國際法和國際通行慣例，不影響「任何國家的安全和經濟利益」。

「遠望5號」雖然已於22日離港，但當時中國駐斯里蘭卡大使指控印度以安全顧慮為由，「對斯里蘭卡主權與獨立進行實質上徹底的干涉」。

印度駐斯里蘭卡高級專員署27日表示，斯里蘭卡「需要的是支持，而不是為滿足另一國的企圖而承受不必要的壓力和爭議」。

高級專員署也暗諷中國的「一帶一路」倡議。在該倡議下，中國提供斯里蘭卡巨額貸款，並在該國興建赫班托達港。這座港口因斯里蘭卡政府無力還債，而被租給一家中國國有企業長達99年，這項作為常被國際指控為中方的債務外交陷阱。

斯里蘭卡目前正設法擺脫建國以來最嚴重的經濟危機，並努力平衡印度與中國角力對其造成的影響。分析人士指出，這兩個國家對斯里蘭卡而言缺一不可。中國債務占斯里蘭卡外債總額10%，不過印度今年也已借出約38億美元幫助斯里蘭卡挺過經濟危機。

澳洲國立大學（Australian National University）專攻兩岸議題的政治學者宋文笛（Wen-Ti Sung）表示，印度當局指責中國將台海「軍事化」，藉此將「更強硬的措辭」常態化，從而創造「新的談判籌碼」。未來兩國談判時，印度可以將停止使用這類措辭作為籌碼。

宋文笛指出：「印度知道中國不想讓多條戰線的局勢升溫，所以正嘗試指出中國對台灣行徑的不是，創造過去不存在的新籌碼。」

就在美國和其他盟國譴責中國對台軍演時，印度政府的聲明還相當模糊，僅表示「為當前發展感到擔憂」。

印度外交部發言人12日表示：「我們敦促各方保持克制，避免採取單方面行動改變現狀，並緩解緊張局勢，努力維持該地區的和平與穩定。」（實習編譯：許珈瑜/核稿：楊明暐）1110829