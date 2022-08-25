中國國防部為圍台軍演辯護 反指日本增加軍費

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（中央社記者沈朋達台北25日電）中國國防部發言人譚克非今天聲稱，共軍在台灣周邊的軍演「專業適度」，是「捍衛主權的正義之舉」，並反批關切台海局勢的美日兩國，直指日本增加防衛預算，引發國際高度警惕。

據中國國防部所屬微博公眾號「國防部發布」，譚克非今天下午在國防部例行記者會中回答相關提問時，做上述表示。

對於美日官員近期多次發聲，指責中共解放軍在美眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣後在台灣周邊的軍演行動，譚克非說，有關國家的言論是「顛倒黑白、甩鍋推責」。

他宣稱，共軍在台灣周邊的一系列軍演「公開、透明、專業、適度」，是「對挑釁者、攪局者的警示回擊，捍衛國家主權和領土完整的正義之舉」。

譚克非並聲稱，美國是這場危機的始作俑者，應負全責，水指日本附和美國的說法渲染「中國軍事威脅」，極不負責任。

他又說，日本持續增加防衛預算，強化軍力部署，已引發區域國家和國際社會高度警惕。

日本防衛省2023年度的預算要求額約為5.6兆日圓（約新台幣1.25兆元），創下新高；2022年最初編列的防衛費也有5.3兆元。但中國的國防預算也不遑多讓，2022年為人民幣1兆4760億元（約新台幣6.51兆元），年增7.1%。

譚克非呼籲美國恪守「一中原則」，也敦促日本反省自己的侵略歷史，停止對中國「造謠抹黑」，多做有利增進與鄰國互信、有利維護區域和平穩定的事。（編輯：邱國強）1110825