多國議員簽署公報 指北京無權置喙各國與台灣關係

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（中央社記者陳韻聿倫敦14日專電）串連約30個國家的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）今天發布公報，強調各國與台灣的關係不是中國說了算，聯盟將推動增加台灣與其他國家之間的國會議員互訪，並抵抗中國試圖推翻各國的外交政策自主行為。

IPAC（Inter-Parliamentary Alliance on China）將努力確保在世界各地的台灣代表處擁有必要的法律地位，以利強化各國與台灣的經濟、社會、文化及政治關係。參與IPAC的各國議員將致力促進台灣被有意義納入世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）等國際組織的運作。

IPAC強烈批判中共違反人權、自由、民主等原則並致力於行動倡議，成員為超過200名國會及歐洲議會（European Parliament）議員。

聯盟12至14日在華府舉行年度峰會，焦點議題包括烏克蘭入會，以及強化各國政府對台灣的支持。超過60位來自不同國家、包括來自台灣的議員出席，並在峰會最後一天無異議通過公報。

公報分為6部分，包括人權、捍衛以規則為基礎的國際秩序、香港、台灣、強化民主、支持烏克蘭。

在中國相關部分，公報關注新疆、西藏和香港的人權情勢，並要求各自由民主國家政府採取行動，減少各國對中國脅迫外交作為的曝險程度。

IPAC呼籲各國致力打造多元、具韌性的供應鏈，以減少對中國的戰略性依賴，尤其在可再生能源、稀土、醫藥等領域。此外，應加強審查並限制對中國出口或技術移轉特定敏感設備或科技。

公報敦促各國政府暫停與中國及香港簽署的引渡協議，並即刻重新審視所有與中國簽定的司法和警政合作相關協議。各國也應效法澳洲等國，立法要求為外國政府遊說的代理人申報其業務。

在關於台灣的部分，公報提到，IPAC與台灣團結一致捍衛和平、抵抗中共的侵略性言行。IPAC反對台灣海峽現狀遭遇任何單方面改變，並譴責使用武力或威脅使用武力。

各國政府政策必須有助民主政體反抗中國的軍事與經濟脅迫，IPAC網絡涵蓋的立法機關將致力達成這個目標。IPAC承諾，將確保各國政府向中國傳達，若對台灣發動軍事侵略，北京將付出重大代價。

IPAC指出，為嚇阻軍事情勢升高、經貿脅迫，確保與台灣的貿易和其他往來能維持暢通，應考慮對中方施加「有意義的制裁」或採取其他經濟、政治手段。

另一方面，IPAC承諾，將鼓勵各國增加與台灣的經濟合作和貿易活動，包括支持台灣加入適當的貿易結盟，以及拓展雙邊貿易或投資協定。（編輯：陳正健）1110915