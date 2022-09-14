赴美參加IPAC年度峰會 王婉諭：台灣議題受重視

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北14日電）赴美參加IPAC年度峰會的時代力量立委王婉諭今天表示，台灣議題在大會上頗受重視，而有其他國家議員說，與台灣交流時常受限於中國施壓，她分享台灣近期開始跟各國組成友好議會聯盟，一起突破重圍。

「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC，the Inter-Parliamentary Alliance on China）13日在華府召開年度峰會，台灣雖不是會員，立委范雲、林昶佐與王婉諭仍受邀參加，且其中一場會議聚焦台灣民主，充分展現國際社會對台灣議題的重視。

王婉諭晚間在臉書撰文表示，台灣雖然不是會員國，仍然正式受邀參與對談。參與的國家國會議員遍布全球，包括歐洲議會、英國、烏克蘭、捷克、德國、印度、澳洲、紐西蘭、日本等。她也很感謝因為有6月參加丹麥民主高峰會的機緣，讓這次的交流得以成行。

王婉諭指出，台灣議題在這次的年度大會上頗受重視，第一天第一場討論會的主題就是「強化對台的民主支持（Increasing democratic support for Taiwan）」，她和林昶佐、范雲共同代表台灣參與與談。

王婉諭說，會議上有其他國家的議員表示，跟台灣交流時經常受限於中國施壓，所以比起「一對一」的交流形式，各國一起串連分散壓力或許更好。她則分享在丹麥哥本哈根民主高峰會的經驗，當時中國駐丹麥代表處也積極抗議台灣參與。

王婉諭表示，鑑於這些經驗，「我們近期也開始跟各國組成友好議會聯盟」，例如台灣與烏克蘭國會議員友好協會等，透過國會交流與不同形式的串連，一起突破重圍。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，針對中共的威脅，王婉諭透過新聞稿指出，中共政府近年利用資訊戰、認知戰試圖分化台灣的民主，更在許多產業上透過中國紅色資金的滲透，意圖掌握台灣的經濟命脈。

王婉諭說，透過此場座談，許多國家的代表都更進一步表示，希望未來能與台灣有更多的交流，無論是出訪來台灣，或是台灣組團出訪，相信各個國家都希望能以面對面的形式，去理解彼此，才有深化合作的可能。（編輯：趙蔚蘭）1110914