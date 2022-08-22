中國影響力擴張 跨國議員建印太論壇強化與台交流

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（中央社記者陳韻聿倫敦22日專電）因應中國在區域內擴張影響力，串連25國、220名國會議員的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）今天宣布成立「印太論壇」（Indo-Pacific Forum），將強化與台灣的交流。

IPAC指出，這個「印太論壇」是首度有跨國國會議員特別為應對區域緊張情勢成立、以促進個別議員之間常態持續性對話與協作的機制，與一年舉行一次大會的「太平洋島國論壇」（Pacific Islands Forum）及成員包括中國的「亞太議會論壇」（Asia-Pacific Parliamentary Forum）不同。

IPAC表示，「印太論壇」由來自日本、澳洲、紐西蘭、印度的國會議員發起，他們期待來自南韓、台灣和太平洋島國的國會議員及區域內其他民主夥伴，以及美、英和歐洲各國議員未來將參與論壇舉辦的會議。

根據新聞稿，論壇成立目標為深化協調合作，捍衛、鞏固以規則為基礎且符合「自由」原則的國際秩序，以及民主、意見表達自由、法治等共同價值，並加強協力應對中國在區域內日益擴張的影響力。

除了印度議員不克參與，發起成立論壇的日本、澳洲和紐西蘭國會議員近日已召開第一次會議。

他們在會後發布的聯合聲明對中國與索羅門群島宣布簽署雙邊安全協議表達嚴正關切，指出這將為中國在索國建設軍事基地鋪路。

聲明提到，近年中國政府與周邊國家的邊界爭議激化，並對台灣施加常態性的軍事威嚇，為中國在各太平洋島國境內扮演的角色立下不良先例。

議員呼籲日本、澳洲和紐西蘭政府持續向中國及其他國家的政府明確表達，任何企圖將太平洋島國軍事化的舉措都是不受歡迎，且令人無法接受的。

議員強調，民主政體應團結相互支持，共同維護區域和平穩定。（編輯：林治平）1110822