聯大破例讓烏克蘭預錄發言 西方譴責俄軍亂葬崗暴行

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（中央社基輔17日綜合外電報導）聯合國投票通過，將破例讓烏克蘭總統澤倫斯基以預錄影片方式，在下週聯合國大會發表談話。與此同時，烏東城鎮伊久姆發現亂葬崗，死者生前疑遭俄軍凌虐，西方領袖紛紛譴責。

●聯合國大會為烏克蘭破例 澤倫斯基將預錄影片發言

儘管俄羅斯反對，聯合國成員投票決議，仍將破例開放烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）以預錄影片的方式，在下週的聯合國大會中發表談話。

法新社報導，聯合國193個會員國當中，有101國投票同意讓澤倫斯基「以預先錄製的聲明參與」大會，而非通常要求的親自到場與會。7個成員國投票反對這項提議，包括今年2月入侵烏克蘭的俄羅斯；有19票棄權。

烏克蘭駐聯合國大使基斯利茨亞（Sergiy Kyslytsya）向會員國表示：「我們對於俄羅斯的戰爭，使得我們總統無法親自與會深感遺憾」。基斯利茨亞強調這次是「非常特殊的情況」。

俄羅斯拒絕接受這一論點，俄國駐聯合國副大使紀柏梁（Dmitry Polyanskiy）抨擊這將「程序的決定政治化」，他說：「如果聯合國大會準備考慮在一般性辯論期間，採納預錄聲明的可能性，這權利必須賦予所有有需要的人。」

●烏克蘭亂葬崗遺體疑遭虐死 西方領袖憤怒譴責

烏克蘭軍隊從俄羅斯手裡奪回烏東城鎮伊久姆（Izyum）後，發現一處亂葬崗，並指稱幾乎所有挖出來的遺體身上都有遭受酷刑的痕跡。西方領導人紛紛表達反感和憤怒。

歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）說，俄軍在這場打了近7個月的戰爭中留下亂葬崗，歐盟對這個最新發現「深感震驚」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）說，這些墳塚可能提供更多證據，證明俄羅斯正在烏克蘭犯下戰爭罪行。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也在推特發文說：「我以最強烈的措辭，譴責在俄羅斯占領下的烏克蘭伊久姆發生的暴行。」

●澤倫斯基再控俄犯下戰爭罪 稱戰局扭轉還言之過早

烏克蘭總統澤倫斯基指控俄羅斯在烏國東北部犯下戰爭罪，並說儘管烏軍迅速收復失土，但現在說戰爭局勢出現扭轉還言之過早。

澤倫斯基接受路透社專訪時表示，已延續7個月的俄烏戰爭結果，取決於外國迅速向烏克蘭供運武器。

他將烏克蘭東北地區收復與基輔近郊的布查鎮（Bucha）慘劇相比，指控俄軍在戰爭最初階段犯下多起戰爭罪，但莫斯科矢口否認。

●烏克蘭官員：伊久姆亂葬崗遺體99%有暴力致死痕跡

烏東的哈爾科夫州（Kharkiv Oblast）州長西涅古波夫（Oleg Synegubov）在社群媒體上說：「今天挖掘出來的遺體中，99%有暴力致死的痕跡。」

他還說：「有數具遺體的雙手被綁在身後，還有一人被埋時繩索繞頸。這些人顯然是被凌虐及處決。」

●莫迪出席上合峰會 籲蒲亭烏克蘭停火

印度總理莫迪利用出席上海合作組織（SCO）高峰會的機會，與俄羅斯總統蒲亭舉行雙邊會議，呼籲及早終止烏克蘭戰火；另一方面，印度坊間關注的「莫習會」，並未發生。

莫迪向蒲亭重申盼見戰火早日停歇，透過對話及外交手段解決歧見，且強調當今已是屬於和平、而非戰爭的時代。

蒲亭則告訴莫迪，他瞭解印度在烏克蘭戰爭中的立場與關切的問題，「我們都希望戰事能儘早結束。我們會隨時讓您知道情勢的發展。」（譯者：陳正健/核稿：楊明暐）1110917