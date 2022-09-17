烏克蘭伊久姆亂葬崗遺體疑遭虐死 西方領袖憤怒譴責

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烏克蘭軍隊從俄羅斯手裡奪回烏東城鎮伊久姆後發現一處亂葬崗，哈爾科夫州州長西涅古波夫16日說：「今天挖掘出來的遺體中，99%有暴力致死的痕跡。」（圖取自facebook.com/synegubov.oleg）

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（中央社烏克蘭伊久姆16日綜合外電報導）烏克蘭軍隊從俄羅斯手裡奪回烏東城鎮伊久姆（Izyum）後，發現一處亂葬崗，並指稱幾乎所有挖出來的遺體身上都有遭受酷刑的痕跡。西方領導人今天紛紛表達反感和憤怒。

法新社報導，烏軍最近收復了伊久姆，在附近林地發現一處亂葬崗，經統計約有450座草草挖掘的墳塚，有些墓上豎著粗糙的木製十字架。

哈爾科夫州（Kharkiv）州長西涅古波夫（Oleg Synegubov）在社群媒體上說：「今天挖掘出來的遺體中，99%有暴力致死的痕跡。有數具遺體的雙手被綁在身後，還有一人被埋時繩索繞頸。這些人顯然是被凌虐及處決。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）猛烈抨擊俄羅斯，他在社群媒體發布聲明說：「俄羅斯只留下死亡和痛苦。殺人犯、施虐者。」他還說，當地發現超過400具遺體，甚至有兒童。

歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）說，俄軍在這場打了近7個月的戰爭中留下亂葬崗，歐盟對這個最新發現「深感震驚」。

他在聲明中表示：「俄軍的不人道行為，完全無視國際人道法和日內瓦公約，必須立即停止。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）說，這些墳塚可能提供更多證據，證明俄羅斯正在烏克蘭犯下戰爭罪行。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也在推特發文說：「我以最強烈的措辭，譴責在俄羅斯占領下的烏克蘭伊久姆發生的暴行。」（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）1110917