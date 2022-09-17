烏克蘭官員：伊久姆亂葬崗遺體99%有暴力致死痕跡

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烏克蘭總統澤倫斯基15日表示，在從俄羅斯軍隊手中收復的城鎮伊久姆鎮發現一處亂葬崗。圖為烏克蘭軍人使用金屬探測器檢查一處萬人坑。（美聯社）

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（中央社基輔16日綜合外電報導）烏克蘭軍隊從俄羅斯手裡奪回烏東城鎮伊久姆（Izyum）後，發現一處亂葬崗。當地行政首長西涅古波夫（Oleg Synegubov）今天說，挖出來的遺體中，99%有暴力致死的痕跡。

法新社報導，烏東的哈爾科夫州（Kharkiv Oblast）州長西涅古波夫在社群媒體上說：「今天挖掘出來的遺體中，99%有暴力致死的痕跡。」

他還說：「有數具遺體的雙手被綁在身後，還有一人被埋時繩索繞頸。這些人顯然是被凌虐及處決。」

今天稍早，法新社記者在伊久姆郊外林地的亂葬崗，看到至少有一具挖出來的遺體雙手被縛。由於遺體狀況不佳，不清楚這名死者是平民裝扮或是著軍裝。

在官員開始挖掘亂葬崗的遺體後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）猛烈抨擊俄羅斯，他在社群媒體發布聲明說：「俄羅斯只留下死亡和痛苦。殺人犯、施虐者。」他還說，當地發現超過400具遺體，甚至有兒童。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1110917