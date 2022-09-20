BLACKPINK、高曼登聯合國 促達氣候變遷等目標[影]

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影片來源：United Nations

（中央社紐約聯合國總部19日綜合外電報導）南韓流行女團BLACKPINK和美國詩人高曼（Amanda Gorman）今天登上聯合國舞台，敦促對氣候變遷和其他全球目標採取行動，包括實現性別平等並終止饑荒和貧窮。

路透社報導，世界各國領袖明天將陸續向聯合國發表年度談話，高曼今天率先在紐約聯合國大會（U.N. General Assembly）中朗讀一首新詩。

高曼說：「我只要求你在為時已晚之前付出關懷，要求你保持清醒和警覺，要求你在仇恨的時刻用愛引領。我向你發出戰帖，請你聽從這個號召，看你敢不敢塑造我們的命運。最重要的是，看你敢不敢行善，讓世界變得更好。」現場掌聲如雷。

高曼和BLACKPINK參與一項活動，以推動聯合國在2015年訂定的17個永續發展目標。

BLACKPINK的4名成員透過影片指出，聯合國倡導永續發展目標，敦促人們減少能源消耗，選擇在地產品並減少食物浪費。

BLACKPINK成員Jennie說：「我們必須抓住這一刻並做出行動，來創造一個更加永續、不遺漏任何人的世界。」

聯合國氣候科學小組表示，政府和企業應大幅減少化石燃料排放，以控制氣候暖化並遏止排放導致的氣候影響。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）表示，各種危險讓永續發展目標變得「遙不可及」，並稱追上目標的挑戰很「艱鉅」。

古特瑞斯說：「年輕人正要求採取行動，不只為了他們自己，也為了未來的世代。我們面臨的危險敵不過世界的團結…開始行動吧，讓我們的世界重回正軌。」（譯者：張茗喧/核稿：張曉雯）1110920