歐盟環境立法4進展 鋼鐵、塑膠、農藥皆受影響

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者田習如台北23日電）歐盟22日一口氣在4項對抗氣候變遷的立法上取得進展，包括將規定2030年前化學農藥用量減少50%、鋼鐵等產業的碳交易補貼將提早結束、碳邊境稅的適用產品範圍將擴大等。

歐洲議會（European Parliament）原本在7日大爆意外投票否決了歐盟碳交易體系（Emissions Trading System，ETS）改革案，主要是因綠黨和社會黨等議員認為原案不夠激進，經過協商調整後，22日歐洲議會以439票對157票同意通過修正案。

根據修正案，歐盟碳交易系統將擴及海運業，自2027年開始，所有進出歐盟和歐盟境內的海運碳排放量將100%納入碳交易；此外，除了二氧化碳排放，歐洲議會也要求將甲烷等其他溫室氣體也設定價格機制、納入碳交易體系。

碳交易的設計用意是將二氧化碳排放額度有價證券化，透過企業在市場買賣額度而達到控制總體排放量的目標。

歐盟的方案原本對鋼鐵、水泥等碳排放大戶提供碳交易補貼額度，以避免它們的碳排放成本太高，不過歐洲議會通過的修正案則要求到2032年前這些免費額度都要收回來，比歐盟執委會（European Commission）的方案提早3年。

這項修正也連動到同樣在7日被議會推翻的碳邊境稅（Carbon Border Adjustment Mechanism，CBAM）方案，22日歐洲議會同步通過對碳邊境稅的修正案，自2032年起，鋼鐵、水泥等高碳排產品要出口到歐盟時，就必須交付碳稅，不能再以碳交易補貼額度來抵稅。

對台灣產業而言，衝擊最大的就是將提高台灣鋼鐵產品出口歐盟的成本。

歐洲議會同時要求擴大碳邊境稅的涵蓋範圍，包括有機化學、塑膠、氫氨產品等，甚至製造過程間接產生的碳排放量，在該產品要進入歐盟市場時也得算進邊境稅額中。

歐洲議會在新聞稿中特別舉例包括「（外國）產品製造業者用電所帶來的碳排放（也要算），才能反映歐洲本地產業承受的二氧化碳成本」。

碳邊境稅的立法背景源於全球約27%的燃料二氧化碳排放是來自跨國貿易產品，歐盟主張光是在境內要求致力降低碳排還不夠，對進入歐盟市場的產品也該有所要求，否則會抵消內部的減碳成果。

歐洲議會昨天通過的第3個環境案是歐盟執委會提議設立的「社會氣候基金」（Social Climate Fund），用來照顧因應抗暖化能源轉型而被迫提高生活成本的「能源貧窮」家庭，並補貼人們將住宅和交通改為節能設施。

除了降低碳排放，全球環保政策議題近年也擴及到生物多樣性（biodiversity）的維護，而歐盟執委會就在昨天對此提出了一項領先國際的法案，試圖修復農業對自然生態的損害。

歐盟執委會提案立法約束化學農藥的使用要在2030年前減半，並要投入1千億歐元（約台幣3兆1500億元）修復歐盟境內的自然生態系，找回蜜蜂、蝴蝶、鳥類等因農地開墾和農藥使用而大量消失的生物。

因應蜜蜂數量大減導致自然界植物授粉危機，中國曾推出用人工拿著一排小刷子在花間穿梭協助授粉的奇特方法，不過這在多數國家並不可行。歐盟的計畫則是透過約束人類行為來恢復自然，除了限制農藥，還包括在2030年前綠地減損的淨額必須為零。

主管歐盟整套綠色方案（Green Deal）的執委會副主席提孟思（Frans Timmermans）說：「氣候和生物多樣性危機正在威脅我們在地球生存的一切基礎，過去以來我們在應對氣候危機上有進展，今天我們提出的法案則是因應生態耗竭的重要一步。」

對於農民因改用有機農藥而增加的成本，歐盟將給予補貼。（編輯：周永捷）1110623