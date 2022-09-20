麥當勞在烏克蘭重新開張 親俄地區將辦入俄公投

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（中央社基輔20日綜合外電報導）在俄烏戰爭爆發近7個月後，麥當勞今天在烏克蘭基輔重新開張，當地民眾視為支持象徵。此外，親俄的烏東盧甘斯克地區及俄國扶植的烏南赫松州當局聲稱，將就入俄一事舉行公投。

● 俄烏戰爭爆發近7個月 麥當勞在烏克蘭重新開張

美國連鎖速食業者麥當勞（McDonald's）已在烏克蘭首都基輔重新開張，為俄羅斯入侵烏國以來首次營業，顯示基輔在歷經近7個月戰爭後，生活正恢復正常。

麥當勞稍早時發表聲明指出，在與烏克蘭官員、安全專家及供應商會談後，麥當勞重新開業之初將只提供外送服務。法新社記者今天看到外送公司員工在一家麥當勞餐廳外排隊等待取貨。

在俄羅斯今年2月24日發動入侵後，麥當勞在烏克蘭停止了營運，並且關閉了在俄國的連鎖店，而這次麥當勞在基輔重新開業備受矚目，許多烏克蘭民眾將此視為支持象徵。

●烏克蘭親俄勢力行動 盧甘斯克州將辦入俄公投

塔斯社（TASS）引述「盧甘斯克人民共和國」（LPR）議會副議長報導，當地獲俄國支持的烏克蘭分離主義人士，將於23日至27日就是否加入俄國舉行公投。

「盧甘斯克人民共和國」是烏克蘭東部自行宣告獨立的兩個分離地區之一。當地議會已通過一項羅列公投案細節的法律，但文件內容未提及公投日期。

今年稍早，俄國部隊在俄烏衝突中徹底奪下烏東盧甘斯克州（Luhansk）的控制權。但烏克蘭官員表示，已收復「盧甘斯克人民共和國」所占領土內的一座村莊。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，烏克蘭境內分離主義者控制區的居民希不希望舉行入俄公投，由他們自己決定。

●莫斯科扶植烏克蘭赫松州長：將就併入俄羅斯公投

俄羅斯在烏克蘭南部赫松州（Kherson）指派的州長薩爾多（Vladimir Saldo）表示，他們決定就併入俄國舉行公投，並已呼籲克里姆林宮儘快同意。公投日期也訂於23日至27日。

薩爾多在通訊軟體Telegram上留言說，他希望赫松成為「俄羅斯的一部分，成為一個統一國家的正式臣民」。

薩爾多表示，赫松若併入俄羅斯，將「確保我們這個州的安全」，也將是「歷史公道的勝利」；並說，「我確定，俄羅斯領導階層會接受公投結果。」

●俄前總統麥維德夫：烏東分離區須公投併入俄國

俄羅斯前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）表示，俄國支持下的烏克蘭分離主義地區「勢必」要舉行公投，以加入俄國。

麥維德夫在社群平台貼文指出，讓俄方支持的頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克兩個人民共和國正式併入俄羅斯，是保護這兩個共和國利益的必要作法，也可進一步證明俄國出兵保護當地利益的正當性。

頓內茨克和盧甘斯克兩個共和國的分離主義領導人已商定要「同步」採取行動，舉行公投以加入俄羅斯；俄國指派到當地的官員先前已提高舉行公投的呼聲。

麥維德夫在通訊軟體Telegram貼文說：「頓巴斯地區（Donbas）舉行公投勢在必行，這不僅是為了有計畫地保護頓內茨克和盧甘斯克兩個共和國以及其他解放地區的居民，也是為了還原歷史公道。」

●華府智庫：烏軍用俄戰車鞏固戰果

華府智庫「戰爭研究所」（Institute for the Study of War）表示，烏克蘭軍隊正在部署俘獲的俄軍戰車來鞏固東北部的戰果，同時持續反攻。

美聯社報導，戰爭研究所引述俄方說法表示，烏克蘭已在運用俄軍拋下的T-72戰車，同時試圖深入被俄國占領的盧甘斯克州。

戰爭研究所說：「反攻初期的恐懼，導致俄軍放棄能正常運作的高品質裝備，而不是像4月俄軍撤離基輔（Kyiv）時遺留的受損裝備，這進一步顯示俄軍潰敗的嚴重程度。」

●美官員：俄傭兵組織正招募重罪犯參與俄烏戰爭

一名美國資深國防官員表示，俄羅斯民營軍事公司瓦格那集團（Wagner Group）正試圖招募1500多名被定罪的重罪犯參與俄烏戰爭，但有許多人拒絕加入。

這名美國官員指出，最近在社群媒體流傳的一些影片似乎顯示，蒲亭密友普里格津（Yevgeny Prigozhin）正試圖招募囚犯。美國財政部和歐盟（EU）指普里格津與瓦格那集團有關。

影片顯示，普里格津似乎正試圖招募俄羅斯囚犯，另外還有塔吉克人、白俄羅斯人和亞美尼亞人。路透社尚未獨立核實這些社群媒體影片。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1110920