中俄頻繁會面 俄官員抵中國舉行戰略安全磋商

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俄羅斯聯邦安全會議新聞處向記者表示，帕特魯舍夫（圖）已經抵達中國，將舉行戰略安全磋商。（路透社）

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(中央社台北19日電) 中俄高層近期頻繁會面，繼中國國家主席習近平與俄羅斯總統蒲亭上週在上合峰會會面後，俄媒報導，俄羅斯聯邦安全會議秘書長帕特魯舍夫已抵達中國，將舉行戰略安全磋商。

俄羅斯衛星通訊社今天報導，俄羅斯聯邦安全會議新聞處向記者表示，帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）已經抵達中國，將與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪舉行中俄第17輪戰略安全磋商，並與中共中央政治局委員、中央書記處書記、中央政法委書記郭聲琨舉行中俄執法安全合作機制第7次會議。

新聞處表示，會議計劃討論蒲亭和習近平在此前會晤中所達成協議的發展問題，及旨在進一步加強雙邊安全合作的廣泛議題。

習近平與蒲亭15日在上海合作組織峰會會面，央視報導中，習近平表示中方願與俄方「在涉及彼此核心利益問題上相互有力支持」，及中方願與俄方深化貿易、農業、互聯互通等領域務實合作。

報導引述蒲亭表示，俄中全面戰略協作關係「穩固如山」。

習蒲會前，中國全國人大常委會委員長栗戰書訪俄，據標註著俄文「杜馬」（國會）字樣的畫面，栗戰書會晤俄羅斯國家杜馬主席沃洛丁（Vyacheslav Volodin）等國會領袖時說，在俄烏戰爭上，俄羅斯採取認為應當採取的措施，中方表示理解，而且「從不同方面給予策應」。（編輯：陳沛冰/唐佩君）1110919