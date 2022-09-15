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蒲亭會習近平：堅持一中 譴責美國在台海挑釁行為

2022/9/15 20:35（9/15 20:59 更新）
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中國國家主席習近平（右）15日與俄羅斯總統蒲亭（左）在撒馬罕會談。（Sputnik/Alexandr Demyanchuk/via 路透社）
中國國家主席習近平（右）15日與俄羅斯總統蒲亭（左）在撒馬罕會談。（Sputnik/Alexandr Demyanchuk/via 路透社）
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（中央社記者邱國強北京15日電）中國國家主席習近平今天與俄羅斯總統蒲亭在撒馬罕會談。據俄媒報導，蒲亭表示，俄羅斯「珍視中國在烏克蘭危機問題上所持的平衡立場」，譴責美國「在台灣的挑釁行為」。

俄羅斯衛星通訊社報導，蒲亭還向習近平表示，中國在烏克蘭問題上的關切可以理解，俄羅斯會在兩人今天的會談中闡明立場。

報導指出，蒲亭還聲稱，俄羅斯在實踐中堅定地堅持「一個中國」原則，並譴責美國及其附庸國在台灣海峽的挑釁行為。同時暗諷美國「建立單極世界」的企圖今天已呈現「醜陋形態」，這對於地球上絕大多數國家來說是絕對不可接受的。

根據報導，習近平表示，前段時間他與蒲亭克服疫情影響多次通話，保持了「卓有成效的戰略溝通」。面對「世界之變，時代之變，歷史之變」，中方願與俄方一道努力「體現大國擔當，發揮引領作用」，為變亂交織的世界「注入穩定性和正能量」。

習近平還說，他非常願意藉這次上海合作組織峰會召開之際，與蒲亭就雙邊關係和「共同關心的國際問題、地區問題」交換意見。

蒲亭則表示，今年俄中貿易額將創歷史新高，未來將突破2000億美元。

上海合作組織峰會16日將在烏茲別克古城撒馬罕（Samarkand）登場，習近平與蒲亭今天在當地會面。（編輯：楊昇儒）1110915

蒲亭（左）表示，俄羅斯「珍視中國在烏克蘭危機問題上所持的平衡立場」，譴責美國「在台灣的挑釁行為」。（Sputnik/Alexandr Demyanchuk/via 路透社）
蒲亭（左）表示，俄羅斯「珍視中國在烏克蘭危機問題上所持的平衡立場」，譴責美國「在台灣的挑釁行為」。（Sputnik/Alexandr Demyanchuk/via 路透社）
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