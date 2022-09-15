CNN：蒲亭在烏克蘭遭挫敗 極需習近平提供協助

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（中央社倫敦14日綜合外電報導）今年2月初，俄羅斯總統蒲亭飛抵北京，受到中國領導人習近平的熱烈歡迎，兩位強人在冬季奧運會上向世界展現他們彼此團結。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，在蒲亭下令戰車進入烏克蘭前3週，兩人在這場峰會上吹噓雙方不斷發展的關係，同時抨擊北約的擴張。兩人是否談到戰爭話題不得而知，但有件事現在很清楚：7個月後的今天，俄羅斯的入侵並沒有按計劃順利進行。

蒲亭剛剛經歷自戰爭初期俄軍在基輔遭擊潰並被迫撤退以來的最糟一週。烏克蘭最近幾天重新奪回逾8000平方公里領土，比俄羅斯自4月以來在所有行動中攻占的領土還多，對蒲亭來說這是又一次丟臉的失敗，他目睹自己的侵略行動搖搖欲墜，而他在全球舞台上的朋友也越來越少。

甚至在俄羅斯國內支持者中，蒲亭受到的批評也在增加。幸運的是，他將於明天在烏茲別克舉行的上海合作組織（SCO） 峰會期間，與習近平進行入侵以來的首次面對面會晤，讓他有機會贏回一些顏面。

俄羅斯與中國之間關係，有許多是在戰爭開始後才得到加強。專家表示，在戰場遭遇挫敗後，蒲亭可能比以往任何時候都更加需要仰仗北京。

維也納「奧地利歐洲與安全政策研究所」（Austrian Institute for European and Security Policy）所長查卡洛娃（Velina Tchakarova）表示：「俄羅斯依靠中國向世界證明，儘管受到西方嚴厲制裁，他們仍維持牢固的聯繫，象徵國際孤立行動並未成功。」

西方對抗俄羅斯的決心似乎趨於強硬，且隨著戰爭時間拉長，越來越多國家加入北約行列向烏克蘭提供援助，對蒲亭來說，得到世界最強大的反西方國家支持，自然具有巨大價值。

查卡洛娃說：「中國的支持有助於莫斯科散布俄羅斯的說法，例如將糧食危機歸咎於歐盟制裁，將戰爭的開始歸咎於北大西洋公約組織（NATO）。」

最近幾天，俄羅斯一直熱烈討論中國的支持。上週，中國人大常委會委員長栗戰書在莫斯科與俄羅斯下議院「國家院」（State Duma）主席和其他俄羅斯國會議員會面。

按國家院說法，栗戰書說：「中國理解並支持俄羅斯在涉及其切身利益的問題上，特別是在烏克蘭局勢上的立場…我們看到美國及其北約盟國正在擴大其在俄羅斯邊界附近的存在，嚴重威脅俄羅斯國家安全和公民的生命。」

然而，這些話並未出現在中方對會議的報導中，這引發一個問題，即俄羅斯入侵烏克蘭並無將要結束的跡象，中國願意正式支持俄羅斯到何種程度。

倫敦國王學院中國研究所主任布朗（Kerry Brown）表示：「中國顯然不希望俄羅斯分崩離析，在其理想的世界裡，一個穩定的蒲亭領導層比其他任何事情都重要。」

然而，他補充道：「烏克蘭將會是一個不受歡迎的問題，北京寧願看到它消失。當然，中國不信任北約和西方，但這並不意味它是俄羅斯最好的夥伴。中國最終奉行利己主義，這種不穩定情勢對中國沒有任何明顯的助益。」

從自身利益的角度來看中國迄今對俄羅斯的支持，或許多少能看出北京的想法，尤其下個月北京即將召開重要政治會議，各方普遍預期習近平將獲得第3個任期，成為數十年來中國最有權勢的領導人。

儘管發生戰爭，但中俄兩國間的貿易在2022年前6個月仍有增長。中國上週才同意開始以人民幣和盧布而非美元，購買俄羅斯天然氣，從而繞過俄羅斯能源出口所受到的許多制裁。

這種經濟支持，加上把戰爭歸咎於北約和西方，符合中國的利益。然而，專家們認為，提供俄羅斯需要的軍事援助，不太可能符合中國的利益。

那麼蒲亭在與習近平會晤後希望宣布什麼？ 雙方無疑將對彼此經濟關係做出進一步承諾，且中國對西方的言辭不太可能突然緩和。

對蒲亭來說，現實是，要對抗西方加諸於俄羅斯的行動，習近平能做的只有這麼多。而在戰場上遭受一週巨大損失後，這必定會讓一度相信戰爭會在幾天內結束的蒲亭感到擔憂。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110915