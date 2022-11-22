俄自赫松撤軍下一步 專家：入冬前削弱烏克蘭意志

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（中央社記者彭維楀華沙22日專電）俄羅斯在赫松撤軍後，人們開始質疑蒲亭如何避免進一步失敗。波蘭媒體訪問軍事專家指出，俄羅斯除致力保護2014年占領的克里米亞之外，入冬前設法削弱烏克蘭民眾的意志也是軍事策略之一。

俄羅斯本月從烏克蘭南部重要港市赫松（Kherson）撤軍，令俄軍顏面掃地。波蘭線上媒體 Wirtualna Polska訪問波蘭後備上校、Stratpoints基金會專家和軍事反情報局前副局長馬蒂西亞克（Maciej Matysiak）和波蘭將軍克拉澤夫斯基（Jarosław Kraszewski）等軍事專家，分析未來俄羅斯侵略烏克蘭的後續戰略。

馬蒂西亞克預測，俄羅斯軍事策略將把軍事行動的重點放在維護所贏得的東西上，也就是保護克里米亞。未來軍事發展是否會迫使俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在頓巴斯（Donbas）或是克里米亞做選擇，也值得關注。

他強調，如果不考慮任何戰爭升級的因素，例如俄羅斯使用大規模殺傷性武器，俄羅斯仍會以破壞烏克蘭城市關鍵基礎建設的方式砲擊烏國領土。目的就是為了在入冬前，削弱烏克蘭人們的意志與士氣，破壞能源、供水等造成生活的困擾。

他舉出11月15日大規模襲擊的例子。當時，俄羅斯軍隊發射了約100枚左右，創紀錄數量的火箭飛彈，造成數百萬烏克蘭人斷電。俄軍轟炸基輔以及伏林（Volyn）地區的利維夫（Lviv）和柯維爾（Kovel）附近，離波蘭的邊界只有幾十公里。

波蘭線上媒體 Wirtualna Polska訪問克拉澤夫斯基（Jarosław Kraszewski）將軍。他說，對俄羅斯來說，冬天會更有利，因為蒲亭會趁機聚集更多的前線人員，如果冬季未出現極低的溫度和暴風雪，使炮火難以進行，則俄羅斯軍隊將獲得優勢。

如果冬季天候嚴酷，俄羅斯也容易占上風，因為他們的軍隊也習慣在惡劣天候中運作，且新預備役人員的召募人數也不斷上升。

此外，保護克里米亞也是俄羅斯後續的戰略之一。馬蒂西亞克說，俄羅斯會防止烏克蘭人越過第聶伯河（River Dnipro），從黑海登陸部隊或繞過北側，即在前線上方越過第聶伯河。這樣做的目的是為了防止克里米亞被切斷對烏克蘭東部陸地領土的連結。

馬蒂西亞克強調，俄羅斯想要建立從克里米亞到頓巴斯的陸地走廊，並控制北克里米亞運河。

CNBC報導中分析，頓巴斯本身是一個高度工業化的地區，以煤炭開採業和大量煤炭儲量而聞名，如果俄羅斯吞併整個地區，就有可能獲得這些煤炭儲量。對該地區的控制也將使俄羅斯能夠建立通往克里米亞的「陸橋」，讓克里米亞成為莫斯科在黑海的重要軍事和貿易中心。

克拉澤夫斯基將軍也說：「蒲亭撤出赫松的條件是要在頓巴斯取得勝利。那裡會是俄羅斯想要做出決定性的打擊。這是他們部署兵力的地方。」

克拉澤夫斯基強調，烏克蘭接下來面對的難題是，他們必須平衡俄羅斯軍隊在那裡日益成長的優勢，而且要想做出有效的攻擊，那片區域必須要聚集大量的烏克蘭軍隊。那裡的烏克蘭士兵應該至少要是俄羅斯士兵的三倍。

報導中指出，蒲亭2014年拿下克里米亞，得到俄羅斯人強大的支持，因此維護克里米亞等於是維護蒲亭在俄羅斯的尊嚴，相對的，如果烏克蘭可以切斷克里米亞的補給線，也就是打擊到蒲亭的心臟。

馬蒂西亞克指出，蒲亭周遭的環境也發生了很多變化。 有許多人開始批評這次的軍事行動，遇難的俄羅斯士兵親屬也有越來越多地抗議或質疑發生在他們身上的事情。因此蒲亭必須接受這一點以爭取時間，同時希望支持烏克蘭的國家情緒會有所改變。 這將導致迫使烏克蘭在當前事態下進行談判。（編輯：高照芬）1111122