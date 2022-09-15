中哈聯合聲明 哈薩克：反對任何形式的台獨

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（中央社台北15日電）新華社今天報導，中國國家主席習近平昨天訪問哈薩克，兩國達成多項共識並發表聯合聲明，其中哈薩克強調堅定支持一個中國原則，並反對任何形式的「台灣獨立」。

習近平14日對哈薩克進行國是訪問，這是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發近3年來，習近平首次出國訪問。

據報導，習近平與哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）會談達成多項共識，兩國發表建交30週年聯合聲明。

聲明指出，雙方願秉持相互尊重、睦鄰友好、同舟共濟、互利共贏的精神，進一步加強雙邊對話，精心打造雙邊關係下一個「黃金30年」，並朝著「打造世代友好、高度互信、休戚與共的『兩國命運共同體』的願景和目標努力」。

雙方強調，政治互信是中哈永久全面戰略夥伴關係的重要基礎。雙方將繼續在涉及國家主權、安全和領土完整等核心利益問題上相互堅定支持。哈方堅定支持一個中國原則，以及台灣是中國領土不可分割的一部分，並反對任何形式的「台灣獨立」，支持兩岸關係和平發展以及中國政府為實現國家和平統一所作的一切努力。

中方則堅定支持哈薩克自主選擇的發展道路，支持哈薩克政府為保持國內穩定、族際和諧、促進社會經濟發展所採取的措施。

雙方重申，不參加任何損害對方主權、安全和領土完整的聯盟或組織，不與第三國締結此類國際條約。

此外，根據聲明，雙方願繼續積極推動中方共建「一帶一路」倡議同哈薩克「光明之路」新經濟政策對接，為兩國跨境貨物和服務貿易提供強大助力。

習近平結束哈薩克行程後轉往烏茲別克，出席15至16日在撒馬罕（Samarkand）舉行的上海合作組織成員國元首理事會第22次會議，並對烏茲別克進行國是訪問。（編輯：周慧盈/唐佩君）1110915