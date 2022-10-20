亞青女子曲棍球錦標賽 台灣小將榮獲亞軍

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2022亞洲青年女子曲棍球錦標賽20日傳回捷報，台灣女將們在冠軍賽以2比7不敵地主哈薩克，獲得亞軍。（圖取自中華民國曲棍球協會臉書社團facebook.com）

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（中央社記者龍柏安台北20日電）2022亞洲青年女子曲棍球錦標賽，今天傳回捷報，台灣女將們在冠軍賽以2比7不敵地主哈薩克，獲得亞軍，這也是近年台灣青年代表隊在國際賽上的最佳成績。

2022亞洲青年女子曲棍球錦標賽，今年在哈薩克的塔爾迪庫爾幹（Taldykorgan）舉行，共有香港、哈薩克、烏茲別克、塔吉克、印尼與台灣等6支隊伍參賽，預賽採單循環賽制，台灣拉出漂亮的5連勝，順利挺進壓軸金牌戰。

可惜的是，雖然預賽連戰皆捷，無奈最終決賽卻以2比7不敵哈薩克，教練蔡明恒表示，這次比賽能將亞軍獎盃帶回家已是台灣曲棍球隊最大榮耀，也是平時選手辛苦訓練準備、教練團用心訓練指導、搭配戰術所獲得的美麗成果。

球隊經理陳美貞透露，亞洲女子曲棍球會員約有40個國家，其中以印度實力最強，但台灣實力也不算差，近10年平均成績都在前8名，而她也期盼，台灣女子亞青今年獲得佳績，未來好好努力培訓，希望能在2026日本廣島亞運力拚前6名。（編輯：方沛清）1111020