方濟各訪哈薩克 無緣見東正教領袖談俄烏衝突

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（中央社教宗專機上13日綜合外電報導）天主教教宗方濟各的醫療團隊先前建議他短期內不要前往正與俄羅斯交戰的烏克蘭，他今天轉而帶著和平訊息前往局勢緊張的中亞，將在哈薩克訪問3天。

法新社報導，方濟各（Pope Francis）將在哈薩克首都努爾蘇丹（Nur-Sultan）參與14日至15日舉行的跨宗教峰會。他因苦於膝痛而被迫坐輪椅，他也承認必須放慢腳步，或考慮退休。

方濟各於義大利時間上午7時35分搭乘義大利航空運輸公司（ITA）飛機，從羅馬的費烏米奇諾機場（Fiumicino Airport）啟程。

這是85歲的方濟各自2013年被選為教宗以來的第38趟國外訪問行程。他11日說，此行「是兄弟之間對話的機會，由大家對和平的共同願望所激發，而這個世界正渴求和平」。

俄羅斯東正教牧首基里爾（Patriarch Kirill）與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）關係密切。基里爾原本也可能參加峰會，但最後退出，打破了外界對他與方濟各會面討論俄羅斯與烏克蘭衝突的希望。

方濟各呼籲和平，譴責「殘酷且無意義的戰爭」；基里爾則替蒲亭所謂「特別軍事行動」和打擊「俄羅斯內外敵人」的作為辯護。

這場在哈薩克舉辦的跨宗教峰會，預料將有來自50個國家、約100個代表團參與。

中國國家主席習近平後天也將抵達哈薩克，但預料兩人不會會面。（譯者：曾依璇/核稿：戴雅真）1110913