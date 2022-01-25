哈薩克南北向電纜斷線 中亞3國大規模停電

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影片來源：Телеканал Хабар 24

（中央社哈薩克阿拉木圖25日綜合外電報導）據有關單位與當地居民指出，由於哈薩克境內一條主要輸電纜斷線，位於哈薩克、烏茲別克與吉爾吉斯的中亞3國多個大城今天發生大規模停電。

路透社報導，這3個前蘇聯加盟共和國的輸電網路互相連結，並經由哈薩克連結俄羅斯電網，藉由與俄羅斯相連的電網，中亞3國可因應突發的電力供應短缺。

哈薩克電網管理公司（KEGOC）表示，由於中亞地區部分電網「突然失衡」，哈薩克境內縱貫南北的輸配電纜今天上午斷線。這條斷線的電纜連接人口稠密的哈薩克南部及兩個鄰國，並與哈薩克北部的主要發電廠及俄羅斯電網相連。

哈薩克最大城阿拉木圖（Almaty），以及南部多個接近烏茲別克及吉爾吉斯邊界的主要城市，紛紛通報電力供應中斷。

烏茲別克與吉爾吉斯當局則表示，突發停電後它們正重啟發電廠，而初步仍未與中亞地區電網連線。

大停電發生在當地約中午用餐時間，吉爾吉斯及烏茲別克首都還有哈薩克經濟重鎮阿拉木圖的電力供應紛紛中斷，當地媒體與官員通報，停電還波及這3國的多個省分。

烏茲別克能源部藉由通訊軟體Telegram發聲明說，哈薩克電網發生意外事故引發停電。

聲明指出：「由於哈薩克境內電網發生重大意外事故，停電波及多個大城，包括阿拉木圖、奇姆肯特（Shymkent）、塔拉茲（Taras），還有突厥斯坦地區（Turkestan）和周遭。」（譯者：曹宇帆/核稿：劉學源）1110125