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三峽車禍肇事原因待釐清 警：余男曾繞行約20分鐘
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攝影師涉誘騙未成年少女性侵拍照 雲檢聲押獲准

2025/5/21 18:05
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（中央社記者姜宜菁雲林縣21日電）雲林縣議員今天關切攝影師誘騙未成年少女性侵拍照案。檢方說明，去年11月搜索發現吳姓攝影師的硬碟內有大量性影像，其中包括未成年少女，5月6日已拘提吳男到案並聲押獲准。

無黨籍雲林縣議員王又民在議會總質詢提到，接獲陳情有1名攝影師去年以約拍方式性侵國中女學生，家長報案後發現，攝影師到今年4月還在網路上徵人約拍，今年5月攝影師才被收押。

對此，雲林地檢署發布新聞稿指出，檢察官彭彥儒去年11月接獲斗六警分局提報，被害人A女（13歲）疑似遭Cosplay攝影師性侵及拍攝性影像，經掌握吳姓男子（29歲）涉有重嫌，立即指揮員警到吳姓男子位於台南市住家執行搜索，並扣得電腦硬碟、記憶卡數顆。

檢警經科技鑑識還原扣案硬碟，發現吳男與其他不同女子發生性行為的性影像，逾1700多筆，經人臉辨識、比對後，發現有部分女子為未成年少女。

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警方6日將吳姓男子拘提到案，檢方認為其涉及兒童及少年性剝削防制條例、加重強制性交等罪，且有勾串、滅證及反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

檢方表示，扣案硬碟內仍有大量疑似未成年性影像難以辨識，呼籲如有遭台南市吳姓Cosplay攝影師拍攝性影像或性侵的被害人，請向雲林地檢署或雲林縣斗六警分局報案。（編輯：李淑華）1140521

#王又民
#雲林地檢署
#台南市
#雲林縣
#性影像
王又民
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