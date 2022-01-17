哈薩克動亂後 開國總統女婿姪子相繼失政商界要職

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（中央社哈薩克努爾蘇丹17日綜合外電報導）在哈薩克民眾對國家腐敗現象不滿，引發權力鬥爭和致命暴動後，具影響力的前總統納札爾巴耶夫女婿庫利馬耶夫今天辭去主要商業遊說團負責人的職務。

在哈薩克網路關閉數天後，檢方15日表示，1月初和平抗議能源價格上漲而演變成的動亂，已造成225人死亡，其中包括19名執法人員和軍方人員。

55歲的庫利馬耶夫（Timur Kulibayev）在全國企業家商會「祖國」（Atameken） 網站發布的一份聲明中，證實自己辭去「祖國」的主席團主席一職；這也是前第一家庭在高層鬥爭中處於劣勢的最新跡象。

庫利馬耶夫的妻子是哈薩克創始總統納札爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）的次女狄娜拉．庫利馬耶夫娃（Dinara Kulibayeva）。

哈薩克這波抗議活動中，大部分的公眾怒火似乎是針對納札爾巴耶夫，他掌權超過25年，並於2019年下台，將權力移交給欽點的效忠者。

自去年年底以來，納札爾巴耶夫就沒有公開露面過。

納札爾巴耶夫的繼任者、哈薩克現任總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）上週首度公開批評他的導師，指責納札爾巴耶夫未能與普通民眾共享龐大的國家財富。

此外，托卡葉夫辦公室今天證實，納札爾巴耶夫的侄子艾比希（Samat Abish）已被解除國家安全委員會第一副主席的職務，這是納札爾巴耶夫家族政治勢力衰落的另一潛在跡象。

當局在動亂期間就已宣布艾比希被撤換，不過當時他只是在放「年假」，他遭開除的消息直到今天才獲證實。（譯者：張璦/核稿：林治平）1110117