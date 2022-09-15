習近平蒲亭會面前 中俄海軍在太平洋第二次聯合巡航

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（中央社台北15日電）俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）今天引述俄國國防部消息報導，作為國際軍事合作計畫的一部分，俄中兩國海軍軍艦正在太平洋水域進行第二次聯合巡航。

俄羅斯國防部指出，俄中海軍戰艦「在落實國際軍事合作的框架內正在太平洋水域展開第二次聯合巡邏」。

此前，俄駐中大使德尼索夫（Andrey Denisov）表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和中國國家主席習近平將於15至16日在烏茲別克舉行的上海合作組織成員國元首理事會第22次會議期間舉行會談。

報導說，俄國海軍太平洋艦隊「沙波什尼科夫元帥」號護衛艦、「俄羅斯英雄阿爾達爾．齊登扎波夫」號、「完美」號和「轟鳴」號輕型護衛艦以及「佩琴加」號中型海上油輪組成的編隊執行巡邏任務；共軍則出動海軍「南昌」號驅逐艦、「鹽城」號護衛艦和「東平湖」號綜合保障船參與本次任務。

消息指出，俄中戰艦官兵將研習聯合戰術機動、編隊戰艦之間通信組織方法，舉行一系列實彈炮擊演習，保障艦載直升機飛行。

俄國防部指出，巡邏任務包括加強俄中海軍合作、維持亞太地區和平與穩定、海域監控、保衛俄中海洋經濟活動設施。

俄中海軍戰艦去年10月17至23日舉行了首次聯合巡航，雙方編隊穿越津輕海峽，舉行了數次演練，總航程超過1700海里。（編輯：周慧盈/唐佩君）1110915