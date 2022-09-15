更多編輯台推薦新聞：
新台幣重貶至31元將成新常態 對台灣經濟影響一次看懂
產經

新台幣重貶至31元將成新常態 對台灣經濟影響一次看懂

COVID-19為何引起肺栓塞 中研院找到關鍵因素
生活

COVID-19為何引起肺栓塞 中研院找到關鍵因素

以色列世界聽障三人制籃球賽 台灣隊表現亮眼寫紀錄
運動

以色列世界聽障三人制籃球賽 台灣隊表現亮眼寫紀錄

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救
生活

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
安倍晉三國葬 總統指派蘇嘉全王金平謝長廷組團出席
首頁 / 國際
中共演習
新聞專題
中共演習1/175
首頁 / 國際

習近平蒲亭會面前 中俄海軍在太平洋第二次聯合巡航

2022/9/15 14:46（9/15 15:18 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北15日電）俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）今天引述俄國國防部消息報導，作為國際軍事合作計畫的一部分，俄中兩國海軍軍艦正在太平洋水域進行第二次聯合巡航。

俄羅斯國防部指出，俄中海軍戰艦「在落實國際軍事合作的框架內正在太平洋水域展開第二次聯合巡邏」。

此前，俄駐中大使德尼索夫（Andrey Denisov）表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和中國國家主席習近平將於15至16日在烏茲別克舉行的上海合作組織成員國元首理事會第22次會議期間舉行會談。

報導說，俄國海軍太平洋艦隊「沙波什尼科夫元帥」號護衛艦、「俄羅斯英雄阿爾達爾．齊登扎波夫」號、「完美」號和「轟鳴」號輕型護衛艦以及「佩琴加」號中型海上油輪組成的編隊執行巡邏任務；共軍則出動海軍「南昌」號驅逐艦、「鹽城」號護衛艦和「東平湖」號綜合保障船參與本次任務。

消息指出，俄中戰艦官兵將研習聯合戰術機動、編隊戰艦之間通信組織方法，舉行一系列實彈炮擊演習，保障艦載直升機飛行。

俄國防部指出，巡邏任務包括加強俄中海軍合作、維持亞太地區和平與穩定、海域監控、保衛俄中海洋經濟活動設施。

俄中海軍戰艦去年10月17至23日舉行了首次聯合巡航，雙方編隊穿越津輕海峽，舉行了數次演練，總航程超過1700海里。（編輯：周慧盈/唐佩君）1110915

延伸閱讀
中哈聯合聲明 哈薩克：反對任何形式的台獨
德尼索夫
俄羅斯駐中國大使換人 資深副外長接任楊潔篪會見俄駐中大使 稱在核心利益上相互支持
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
美國打擊中共進犯台灣野心 可能制裁內容一次看