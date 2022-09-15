「動態清零將成基本國策」瘋傳 中國媒體：謠言

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（中央社記者邱國強北京15日電）中國網路近日流傳「動態清零將作為一項基本國策長期堅持下去」的官方表態，一度傳遍中國網路引發恐慌。但有中國媒體出面表示，這項說法「嚴重不實」，官員並未作這一表態。

約自本週起，中國網路上流傳著一幅網路圖卡，內容是「9月7日的國務院新聞發布會上，國家疾病預防控制局副局長常繼樂也明確表示，動態清零將作為一項基本國策長期堅持下去」，引起不少討論。部分中國網友對此表示擔憂，認為「動態清零」看來「沒完沒了」，抱怨聲一度四起。

觀察者網旗下網站「風聞」14日刊登文章指出，一些地方媒體和醫療行業自媒體，包括部分地方衛健委、疾控部門的新媒體帳號發文，指「動態清零將作為一項基本國策長期堅持下去」，但這一說法「嚴重不實」。

文章引述隸屬官方的「中國網」資料指出，9月7日的確有記者會，但並非由中國國務院新聞辦舉行，而是中共中央宣傳部最近召開的「中國這十年」系列主題記者 會，主題則是說明中共18大以來在衛生健康事業上的發展成就。

這篇文章引述文字實錄指出，常繼樂分別回答新加坡海峽時報及中國每日經濟新聞記者提問，但他在回答中，並沒有提到「動態清零」已經及即將成為「基本國策」或「長期堅持」的字句，且沒有在這方面引發疑義的回答。

根據文字實錄，常繼樂在會中強調，「動態清零」政策就是要及早發現疫情，做到「發現一起撲滅一起」，以最低的社會成本，在最短的時間內控制疫情。如果算總帳，中國的防控措施是「最經濟，效果也是最好的」。

新加坡海峽時報記者提問，現在距離疫情爆發已有三年時間，中國當前的「動態清零」政策是否與經濟開放相衝突？「動態清零」還會持續多長時間？既然超過90%的中國人民已接種疫苗，中國是否打算改變政策與病毒共處？是否有相關的時間架構？

常繼樂的回答則不脫中國官方一貫立場。他說，當前全球疫情仍處於高位，病毒還在不斷變異，對於新冠病毒和疾病的認識還處在不斷深化的過程中，還有很多的不確定性，疫情帶來的風險和威脅仍然存在。必須以堅定不移的戰略定力，處理好短期和長期、局部和整體的關係，因時因地因勢不斷優化防控政策措施，高效統籌疫情防控與經濟社會發展。（編輯：周慧盈）1110915